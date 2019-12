Paula, refuerzo de lujo en Babyfútbol

El próximo 4 de enero de 2020, cuando pise la cancha Marte 1, Paula Andrea Sierra Roldán planea emular el mismo gesto que Yerry Mina, uno de sus ídolos, hizo cuando fue presentado como jugador del Barcelona: saltará al césped descalza haciendo alusión al versículo bíblico (Deuteronomio 11:24) que dice: “Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro”.

Con ese acto es que la jovencita, de 13 años de edad, quiere iniciar su participación en el Babyfútbol femenino del Festival de Festivales, un sueño que después de tres intentos, por fin se hizo realidad.

Paula, oriunda de Chigorodó, y quien participó en la fase clasificatoria, no logró el paso con su municipio a la final que se disputará en enero en Medellín; sin embargo, gracias a sus reflejos y buenas atajadas en el arco, hará parte del equipo Vereda Monteverde de Turbo, que la invitó a integrar su plantilla como “refuerzo” para representar a Urabá en el certamen.

“Con Chigorodó llegué a la final de la Copa Teleantioquia, quedamos subcampeonas, pero como me destaqué mucho, los entrenadores de Turbo me invitaron a estar en su equipo”, comenta Paula Andrea, quien juega fútbol desde los cinco años.

Tras la invitación y con consentimiento de sus padres, Ana Rosmira Roldán y Aureliano Sierra, Paula se fue a vivir hace un mes a Turbo, para poder entrenar con su nuevo equipo y llegar preparada en procura del título del torneo.

Allí la recibió la familia de sus compañeras Valerie y Melissa Arrieta Padilla, quienes le abrieron un espacio en su hogar para poder asistir a los dos entrenamientos en cancha y las sesiones de gimnasio diarias que están realizando, pues intensificaron los trabajos luego de lograr el paso a la fase final.

“Hace mucho tiempo no iba al gimnasio porque en Chigorodó nos enfocamos en trabajar con el balón, en estar siempre en la cancha, pero estos días en Turbo he mejorado mi físico y tengo un entrenador solo para arqueros. He aprendido mucho”, dice Paula, quien el próximo año se vendrá a vivir a Medellín.

Aunque sostiene que las jornadas son duras, “tengo varios moretones y salgo muy cansada”, su motivación de hacer sentir orgullosos a sus padres, quienes la adoptaron con un mes de nacida, y a su tío Hugo Alberto Silva, que la ha acompañado en su proceso deportivo, la hace sobrellevar la ardua preparación.

“Ellos son mi fortaleza. Quiero que se sientan orgullosos de mí”, manifiesta la joven arquera.