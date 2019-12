¡Su nueva fortaleza! Mariana Pajón entrenó en el Castillo de San Felipe

Fue en mayo del 2018 cuando la bicicrosista se rompió el ligamento cruzado anterior y sufrió la rotura parcial del colateral medial de su rodilla izquierda durante su participación en la Copa Mundo de Papendal, Holanda, cuando bajaba del partidor a unos 55 kilómetros por hora.

“Me levanto todos los días y digo ¡Hoy voy a pedalear mejor!, en esta recuperación me aferré a mi esencia, a mis ganas de ganar, a lo que soy capaz de encontrar en mis principios. Sacar este reto adelante me hizo una mujer muchísimo más fuerte”, comentó Mariana.

Y añadió: “decidí ponerle un límite a mis pensamientos negativos, ganar esa guerra interna y decir ‘Yo sí puedo, de esta también me levanto’. He tenido muchas lesiones, pero esta es la que más me ha demostrado lo que yo soy capaz de lograr”.

Sin duda, fue un momento mágico el que se vivió en la Fortaleza cartagenera, un lugar emblemático del país que a pesar de que ha alojado diferentes tipos de eventos, es la primera vez en la historia que es utilizado como pista de BMX.