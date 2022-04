La tenista ucraniana Elina Svitolin señaló en los últimos días que hará un receso, pues está afectada psicológicamente con esta problemática social. Además, por esto también ha sufrido problemas físicos durante las competencias en la que ha participado en este 2022. “Han sido un par de meses extremadamente difíciles para mí, no solo mental sino también físicamente. Durante bastante tiempo he estado luchando con mi espalda. El dolor no me ha permitido preparar los torneos de la mejor manera posible”, declaró la numero 20 en el ranquin WTA.