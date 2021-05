Mientras que los deportistas colombianos logran importantes triunfos internacionales, en el país crece el inconformismo de algunos entrenadores, jueces, nadadores y padres de familia quienes denuncian persecución, malos manejos y corrupción en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Natación.

La exclusión del técnico antioqueño Jerry Jaramillo Ríos de la Copa Mundo, el retiro de la juez paisa Cristina Ríos de la lista de juzgamiento de los Olímpicos de Tokio y las denuncias de corrupción hechas por el nadador vallecaucano Jorge Iván Agudelo, son algunos de los casos que tienen en el ojo del huracán a la Fecna. EL COLOMBIANO habló con el presidente de la Fecna, Jorge Enrique Soto Roldán, quien respondió a estos y otros señalamientos.

¿Por qué, si Jerry Jaramillo es quien ha llevado el proceso deportivo de los clavados, no lo llevaron a la Copa Mundo clasificatoria a Tokio?; ¿cuál fue el criterio para eligir al vallecaucano Miguel García?

“Entiendo que un entrenador se disgusta cuando no es elegido para este tipo de competencias, pero no es al único que le pasa, eso lo viven muchos formadores en el día a día en su actividad, pero para dar claridad es importante decir que, inicialmente el escogido para acompañar al grupo a Tokio era Fu Quian, el asesor internacional, pero por condición médica no podía asistir, luego se pensó en el técnico de Risaralda quien tiene dos deportistas en ese grupo, pero por temas de visados no pudo viajar, entonces, desde la parte técnica, nos recomendaron que así como anteriormente Wilson Molina y Jerry Jaramillo habían tenido la oportunidad de estar en eventos internacionales sumando experiencia, esta vez lo hiciéramos con Miguel García para que haga el proceso, siga creciendo y progresando”.

¿Cristina Ríos ha denunciado una presunta persecución y un abuso de poder de la Fecna porque la sacaron del listado de jueces para Tokio?

“Lo primero es que ojalá todos los temas de la natación, especialmente en Antioquia, lo desliguen de Cristina, porque para bien o para mal últimamente todas las decisiones que se toman se han ligado con ella, y eso no debe ser así, ya que son cosas independientes. El proceso que nosotros hemos llevado administrativo con ella, nada tiene que ver con otras determinaciones que ha tomado la Federación. En el caso específico, es claro que tiene una sanción disciplinaria por tres años y en la última semana de abril nos llegó el audio explicativo del TAS, donde Cristina y sus abogados habían hecho unas solicitudes en las que estaba el poder seguir siendo juez nacional e internacional y eso le fue negado, entonces por eso creemos que no estamos haciendo nada por fuera de la ley o injusto, para la Fedración no es un buen mensaje tener un juez impartiendo justicia cuando tiene una sanción disciplinaria. Hay que dejar en claro que es una juez muy importante para los clavados de Colombia y reconocemos que la labor que ha hecho es muy importante. Esperamos que cumpla la sanción y pueda estar nuevamente aportándole a los clavados como siempre lo ha hecho”.

¿No se trata, entonces, de una persecución hacia ella y sus amigos, porque varios han sido afectados con las decisiones que ha tomado ultimamente la Federación?

“Lo descarto totalmente, nosotros hemos actuado en derecho con la asesoría de los abogados y las personas conocedoras del tema, porque hemos tratado de tomar decisiones basados en lo legal, no es una persecución porque para la Federación, Cristina es una persona muy importante, una juez que lastimosamente tenemos que perder por una sanción disciplinaria y nosotros solo acatamos lo juzgado”.

¿Qué piensa de la renuncia de la juez antioqueña Diana Carolina Saldarriaga?

“Es triste para los clavados de Colombia su renuncia, pero entiendo y por lo que nos ha hecho saber que son temas personales y comprendo su posición porque me ha pasado, le respetamos su decisión y esperamos que pronto pueda solucionar todo para que vuelva y poder contar con ella, porque es una juez muy importante para el país”.

La Veeduría Centinelas de Bogotá ha denunciado en sus redes corrupción del comité ejecutivo de la Fecna, ¿qué piensa de esas acusaciones?

“Pues creo que en las redes las personas pueden expresar lo que quieren, pero no es el espacio para hacer denuncias, si hay pruebas o tienen alguna acusación específica pues que se acerquen a la Fiscalía y los entes correspondientes para que investigue y se hagan las averiguaciones para determinar si hay o no corrupción, lo demás, lo único que hace es dañar la imagen de los dirigentes, y por eso estamos pensando en tomar medidas en el tema, porque estamos cansados de esas denuncias sin fundamentos en redes, en las que no se aportan pruebas”.

El nadador Jorge Iván Agudelo ha denunciado amenazas y persecución por hacer denuncias públicas sobre corrupción en la Fecna, ¿usted qué tiene para decir en este caso?

“He escuchado sobre el tema, creo que ya fue a la Fiscalía y ojalá que si tiene pruebas de actos de corrupción o de otro tipo mal manejo pues que acuda a las autoridades competentes y las muestre”.

Ustedes fueron reelectos; ¿cuáles son los objetivos para este nuevo periodo?

“Lo más imporante para nosotros es trabajar por el fortalecimiento de las ligas del país y de igual manera queremos mejorar los resultados internacionales, por eso hemos contratado a un grupo de asesores extranjeros para trazar un plan a mediano y largo plazo, pensando en lograr medallas mundiales y por que no, olímpica, hasta el momento solo tenemos un oro mundial con Orlando Duque en los saltos de altura, por eso, a nivel del alto rendimiento, queremos brindarle lo mejor a los deportistas”