El francés Stephane Peterhansel, “monsieur Dakar”, como se le conoce por sus 13 triunfos en el legendario rally, conserva el liderato en coches tras la quinta etapa, en la que el español Carlos Sainz, defensor del título, volvió a ceder tiempo por problemas de navegación.

La novedad de la jornada se produjo en la categoría de motos: el argentino Kevin Benavides llegó victorioso a la meta con la nariz rota, debido a una caída, y tomó la cabeza de la general.

El desafío, con 457 km de especial entre Riad y Al Qaisumah, se presentaba como uno de los más complicados de esta 43 edición del Dakar, no solo por los habituales problemas de navegación, sino por las piedras y las dunas que presenta el recorrido. Giniel de Villiers (Toyota) ganó el pulso sudafricano a Brian Baragwanath (Century) en coches y se alzó con la victoria.

La pareja de pilotos sudafricanos, separados apenas 58 segundos en la meta, precedió a Peterhansel (Mini), que continúa al frente de la general, ahora con 6.11 minutos de ventaja sobre el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), que fue cuarto.

Una vez que resolvió sus problemas de navegación, Carlos Sainz reaccionó hasta llegar octavo y en la general continúa tercero, a 48:13 de su compañero de equipo Peterhansel. “No me gusta nada, es más una lotería, esto no es pilotar. Estoy un poco desmoralizado, disgustado”, comentó el madrileño. “Llevo 14 dakares y nunca en mi vida me había perdido dos días media hora. Todo el mundo anda perdido buscando los puntos, esto no es el Dakar”, se lamentó Sainz.

Uno de los más perjudicados fue el debutante sudafricano Henk Lategan, que al comienzo de la etapa se fracturó la clavícula y tuvo que ser evacuado en helicóptero a un hospital de Riad, mientras que su copiloto, Brett Cummings, resultó ileso. Al catarí Al Attiyah le correspondió abrir pista después de lograr su tercera victoria de etapa el miércoles.