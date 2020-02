¡Supremacía!

A paso firme, Diana Isabel Pineda Zuleta sigue su camino en busca de la clasificación a sus cuartos Juegos Olímpicos. En el selectivo que finalizó ayer en Medellín, nuevamente la antioqueña demostró que es la mejor del país.

Sus adversarias la respetan y aprecian, la ven como un ejemplo a seguir, pues tal y como dice Cristina Ríos, presidenta de la Liga de Natación de Antioquia, Diana es una deportista que, gracias a su personalidad, es buena compañera, amiga y rival, pues siempre tiene una palabra o un consejo que darles a las demás saltadoras, sin egoísmo.

Jerry Jaramillo, entrenador de Antioquia, resalta también de ella su disciplina, tenacidad, constancia y una condición técnica superior a las demás deportistas.

En el selectivo, Diana Isabel ganó la prueba de trampolín 3 metros y alcanzó la marca mínima (250) para estar en el Suramericano que se realizará en Argentina, desde el 23 de marzo. Al final, y según los datos entregados por la Liga, Diana logró 259.65, seguida por la risaraldense Vivana Uribe quien hizo 247.20. Las otras antioqueñas en competencia fueron Daniela Zapata (201.30) y Steffanie Madrigal ( 183.75).

En trampolín un metro, Diana dominó también con 238.80, escoltada por Zapata con 211.75, Madrigal con 195.85, Uribe 192.35 y Luna Sofía Vejarano, 175.60.

De esta manera, la paisa, que ya se despidió de Juegos Nacionales con oro, sigue restando eventos a su calendario deportivo. Aunque aún no ha decidido en qué año se retirará, sabe que en 2020 les dirá adiós a las competencias que se disputan cada dos o cuatro años. “Trato, en cada evento, de dar lo mejor y disfrutarlo porque estoy cerrando ciclos. No quiero irme y sentir que dejo huérfanos los clavados, pues a pesar de que las niñas que vienen atrás hacen buen trabajo, no están en un nivel tan alto como sí pasa con los hombres”.

Otros resultados

En hombres, los locales contaron con un buen desempeño de Sebastián Morales, Daniel Restrepo, Alejandro Arias y Sebastián Villa, quienes se quedaron con los primeros lugares en trampolín de 1 y 3 metros, y plataforma.

Morales, que continúa recuperando nivel, venció en trampolín de un metro seguido por Alejandro Arias, y en los 3 metros junto a Daniel Restrepo. Villa, por su parte, fue el ganador de la plataforma en la última jornada.

Wilson Molina Guzmán, técnico nacional, mencionó que ahora la Comisión Técnica de la Federación se reunirá para definir si envía a Argentina 8 saltadores (cupo disponible) o los 6 que alcanzaron las marcas (dos damas y 4 varones), ya que el Suramericano se define por puntos y por ese motivo sería importante contar con el grupo completo, lo que podría permitir el ingreso de un deportista por rama .