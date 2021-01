Deporte estará de fiesta en Colombia

Divier Pérez es tan alto -2 metros de estura-, que si salta dentro de su casa corre el riesgo de abrirse la cabeza con el techo. De hecho, por algunas partes debe pasar agachado.

El jugador guajiro confiesa que en medio de la cuarentena sintió desespero al no poder llevar a cabo con normalidad sus rutinas de entrenamiento diarias, por lo que se vio obligado a improvisar métodos para no subir de peso y no perder a la vez práctica con el balón.

“Para no entrar en depresión cogía un balón y me iba para el parqueadero a driblar como un loco. Hacía algunos ejercicios que veía por Internet. Y eso que ni siquiera podía lanzar porque allí no tengo canasta. También, como no podía correr para hacer trabajos de fondo, realizaba aeróbicos al observar a una youtuber llamada Silvia Araujo, y eso que los amigos me molestaban al decirle que lo que iba a sacar era nalga”, expresó mientras reía.

Y al no contar con aparatos de gimnasio, se las arregló de una hacer trabajo de fuerza para las piernas. “Me conseguí un bolso, lo llené de piedras y me lo colgaba en la espalda y luego comenzaba a hacer flexiones”, comentó Divier, quien recientemente llegó hasta las semifinales de la Liga de Baloncesto de Colombia con Tigrillos de Antioquia. “Para poder rendir en lo que te apasiona no te puedes quedar quieto. Creo que donde no haga nada en casa hubiera engordado y privado de estar en la Liga”.