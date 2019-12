Con dedicación, ellos construyen futuro en el boxeo tailandés

Más allá de los logros deportivos, el proceso que han adelantado en el país David González, Eddie Vendetta, Dany Rivera y Arnulfo Torres tiene corazón.

Ellos han creído que el deporte debe retribuirle a la sociedad y por eso hacen un trabajo incansable con niños de bajos recursos y en el muaythai (boxeo tailandés) encontraron el canal perfecto para desarrollarlo.

Sí, ellos reconocen que es una actividad de contacto, pero que alimenta los valores de la disciplina, el respeto y la superación, entre otros.

Por eso, estos cuatro “apóstoles” han dedicado sus esfuerzos a conformar una federación organizada y ya vienen demostrando sus logros, pero quieren dejar huella.

Uno de esos ejemplos es el de llevarles, religiosamente, todos los domingos clases a los niños del sector del barrio La Sierra. Los pequeños, con su inocencia a flor de piel, esperan ávidos el inicio de las prácticas para ponerse los guantes de boxeo y sonreír, dejando atrás tristezas e incluso malos momentos.

“Es muy importante que los niños tengan referentes que les muestren que sí se puede ser campeones en la vida, que los superhéroes sí existen y que los sueños son realizables”, cuenta David González, presidente de la Federación.

“La idea es traerles historias de vida, ejemplos, que ellos vean que para llegar a ser el mejor del mundo solo se necesita ser auténticos y tener ganas”, agrega.

Ya son 40 infantes de la Comuna 8 de Medellín los que hacen parte de la fundación Sport is your Chance (El deporte es tu oportunidad). Una iniciativa de Sport is your Gang (El deporte es tu combo) un proyecto internacional.

Explican Vendetta, Rivera, González y Torres que en Colombia prefirieron cambiarle un poco el nombre para, definitivamente, quitar del imaginario de los niños la posibilidad de entrar al conflicto. “Queremos brindarles oportunidades a través del deporte. En este proceso hemos logrado impactar al rededor de 150 niños y madres comunitarias”.

Premios y reconocimientos

Ese modelo de trabajo fue reconocido internacionalmente con la distinción a Mejor Iniciativa Social en el Mundo, durante la gala del Campeonato Mundial de la Federación Internacional (Ifma) en Bangkok.

Además, ganaron el premio nacional Sidepaz de la fundación Ada en la categoría Deporte Humano.

Este proyecto, liderado en la ciudad por González, no está solo en Medellín. La Federación actúa también en otras ciudades: en Armenia con Álex Ortega, en Cali con Julián Londoño y en Soacha con Arnulfo Torres. “En total impactamos más de 300 niños a nivel nacional, y tan solo llevamos año y medio de trabajo”, coinciden.

Logros deportivos

En ese tiempo de trabajo el muaythai nacional ha alcanzado las siguientes distinciones: En 2017 dos platas panamericanas con David González y Sabina Mazo. En 2018 un bronce con Sabina en el Mundial de Cancún; dos oros suramericano de Julián Orozco y Moisés Arango, dos preseas doradas, de nuevo con Arango y otra con Juan Vásquez en el Panamericano. Este año un bronce en el Mundial de Bangkok con Tomás Chaverra y una plata con Dulce María Giraldo en el Mundial de Turquía.

Así que este deporte, con dedicación, construye futuro .