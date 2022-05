La revista Forbes resaltó a la tenista María Camila Osorio como una de las 50 mujeres más poderosas de Colombia en 2022.

Camila, la única colombiana entre las mejores 50 del ranquin WTA, fue exalta junto a figuras como Karol G, la actriz Carolina Gaitán, empresarias, actrices y figuras de la política en el país.

Entre las figuras destacadas por la revista se destacan la cantante Shakira; Claudia Restrepo, rectora de la Universidad Eafit; la actriz Sofía Vergara y la doble medallista Olímpica de oro, Mariana Pajón, entre otras.

María Camila, que se encuentra en Roma donde participará, la próxima semana y por primera vez en el Foro Itálico, se mostró complacida por la exaltación.

Publicidad

“Ya me dieron la noticia de que arrancó en el cuadro principal y eso me tiene muy emocionada, me siento bien, espero de la mano de Dios hacer las cosas bien, la recuperación va por buen camino, no alcancé a llegar a Madrid, pero acá estoy lista para volver”, dijo la deportista.