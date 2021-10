Antes de zarpar el juez debe constatar que las uñas de los deportistas se encuentren en perfecto estado.

—Por favor, estiren sus brazos. Se le escucha decir a una señora que, como si fuera una estilista, revisa el manicure de cada uno de los competidores.

Al momento de nadar los cuerpos se verán entrar y salir del agua con rapidez, un roce con el contrincante puede significar una herida. Por eso las uñas deben estar cortas.

Ese es solo uno de los rituales que hay en la natación de aguas abiertas. Previo a este, un profesional realiza un chequeo médico y cada entrenador pinta en sus deportistas el número que les corresponde en la competencia.

Katherine Sanabria Suárez porta el 58. La joven de 16 años está en la zona de arranque. Sus 1,61 metros de estatura se pierden en medio de un par de docenas de competidores. El juez ordena el arranque.

Esta deportista se lanza a las aguas de la represa de Guatapé para disputar uno de los seis cupos al Suramericano de aguas abiertas que se realizará en Lima, Perú.

El domingo 10 de octubre el termómetro marcaba los 22 grados centígrados, temperatura que no fue suficiente para calentar las aguas que cubren al viejo pueblo de El Peñol.

“La primera vuelta me dio superduro. No podía con mi respiración. El clima me pegó porque el agua estaba muy helada”, relata esta nadadora de origen venezolano que, a esta prueba de interclubes, llegó en representación de Norte de Santander.

El entrenador de la Selección Colombia de esta disciplina, Néber Arias, explica que la modalidad de aguas abiertas necesita de una preparación fuerte porque “se requiere de muy buena resistencia y porque los entrenamientos son más extensos que en la natación clásica”. Y agrega que el desgaste es comparable con hacer una media maratón, pero en el agua.

En la presa, las figuras que hacen los nadadores son similares a las de las manadas de delfines cuando salen a flote.

Katherine batallaba en Guatapé. Había recorrido 6 kilómetros, le faltaban 4.

El ganador de estas justas sería el que, con sus brazadas y patadas, cruzara primero después de 10 kilómetros.

Estos domadores de las aguas nadaron, sin parar, la misma distancia que hay entre el centro comercial Viva Envigado y el edificio Coltejer, en el centro de Medellín.

Katherine no podía más. Pensó en rendirse. “Le dije a mi entrenadora que tenía mucho frío y que me quería salir”.

En ese punto la deportista experimentaba una sensación de adormecimiento en sus dedos y brazos: “los dejé de sentir”, revive.

Pero su entrenadora, Yeimy Pinto, la motivó a continuar: “hidrátese y siga, me dijo”, recuerda la joven Sanabria.

La oriunda de Táchira, Venezuela, pero radicada en Colombia desde el 2018, sacó a flote su fortaleza mental.

Entró a la zona de hidratación, punto donde los entrenadores entregan agua a sus dirigidos a través de una vara para que se recarguen de energías. Tomó la botella y empezó a nadar de espaldas.

“En esta modalidad el músculo más fuerte es la mente. Me olvidé del daño que me hacía el frío y luché por terminar la prueba”, dice.

Pese a la adversidad, logró ubicarse en el top 10 al quedar en la octava casilla. Su próximo reto será en los Juegos Nacionales de Mar y Playa, a finales de este mes en el Golfo de Morrosquillo