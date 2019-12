Moñona paisa en selectivo de bolos

Once deportistas de la Liga Antioqueña de Bolos lograron una actuación destacada en el selectivo nacional que se desarrolló en dos fases (Medellín y Cali) y que ayer permitió conformar las diferentes selecciones Colombia que estarán en competencia el próximo año.

María José Rodríguez, Laura Plazas, José Mora, Santiago Mejía, Felipe Gil, Andrés Botero, Samuel Calderón, Sara Duque, Isabela Falcón, Sebastián Salazar y Mariana Duque, sobresalieron en las categorías élite, sub-21, sub-16 y segunda fuerza, alcanzando los primeros lugares de cada una.

En el femenino sub-16 los paisas fueron dominadores con las hermanas Duque e Isabela Falcón, quienes hicieron el 1,2,3, mientras que en el sub-21 varones alcanzaron el 1,2,4 con Mora, Gil y Botero.

“El torneo es muy disputado, y quedé con un sabor un poco amargo, porque estuve liderando la clasificación, pero siempre he tenido inconvenientes con esa pista, a pesar de los cambios que hago de estrategia, de bolas, no se me ha dado ganar en Cali, y bueno, hoy (ayer) Rocío Restrepo estuvo muy precisa y ganó”, sostuvo María José, quien regresaba a EE. UU., donde está radicada con su esposo.

Al final, la bogotana Restrepo ganó el selectivo con un total de 13.813 que le dio un promedio de 215.83, mientras que la deportista del registro de Antioquia fue segunda con 13.655 para un promedio de 213.36.

Rodríguez, quien terminó temporada con este certamen, califica su año deportivo como una montaña rusa, pues aunque alcanzó grandes cosas, como el título mundial por equipos y el triunfo individual, se quedó con la tristeza de no ganar en Juegos Nacionales ni en el selectivo.

“Ha sido un año loco, con cosas maravillosas y otras no tanto pero, a pesar de no vencer en este último torneo, me deja feliz por el gran desempeño de Antioquia, logramos la clasificación de muchos deportistas en las diferentes categorías, gracias a que, luego de los Nacionales se hicieron los ajustes que sirvieron para tener esta buena actuación”, concluyó.

Y tiene razón, ya que además del buen resultado en las damas, la región hizo moñona con los caballeros, al clasificar tres deportistas en la máxima categoría: José Mora, Santiago Mejía y Sebastián Salazar.

Precisamente Mejía, quien también es entrenador de Mora y Salazar, se mostró orgulloso de este logro. “Es la primera vez que contamos con tres antioqueños en el equipo élite y eso me llena de satisfacción, compartir selección con mis alumnos en la máxima categoría no es fácil y lo hemos alcanzado”, citó.

Los élite representarán al país en los mundiales (singles y por categorías), así como los campeonatos suramericano y panamericano; mientras que los menores de 21 y 16 años estarán en el Mundial juvenil, Suramericano y Centroamericano.

De esta manera, Antioquia se vuelve a posicionar en lo más selecto de los bolos nacionales. Por ello, sus deportistas arrancarán en enero una ardua preparación ya que el 2020 será de muchas competencias para las categorías mayores.