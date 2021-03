Pero en este deporte no solo se requiere de fuerza física para salir adelante, también de una voluntad férrea que les permita seguir aspirando a resultados importantes pese a las constantes adversidades, sobre todo económicas, que se presentan en el camino. Y esa mentalidad para no rendirse tan fácil también la comparten, es como si estuviera en su ADN.

No obstante, basta con observarlas entrar al tatami (pista de combate) para sorprenderse con su transformación. Mientras lanzan golpes de puños y patadas, realizan bloqueos o sueltan uno que otro grito que hacen eco por todo el escenario, dan señales del poderío que tienen. Poseen tanta destreza y habilidad para lo que hacen, que están ranqueadas entre las mejores 200 karatecas del mundo, y eso que aún no llegan a los 20 años de edad.

Contra el viento y marea

Hasta hace 20 días, debido a la crisis económica que despertó la pandemia del coronavirus, y al poco tiempo que entidades como el Ministerio del Deporte, Indeportes Antioquia o la Liga de Karate tuvieron para destinarles ayudas desde que conocieron la noticia de que tenían aval para participar en Estambul, Alejandra y Juliana daban por perdida aquella oportunidad.

Sin embargo, gracias al espaldarazo brindado por la Fundación Soy Más Deporte, que le gestionó tiquetes a Ospina, y alojamiento a Alejandra, las antioqueñas hallaron una luz para lograr su sueño.

“De ellas me llamó la atención su perseverancia, insistencia. No paraban de escribirme, y al escucharlas me fascinó su pensamiento, ideales, su historia. Quería que fueran ese punto de inflexión del karate en Colombia, y estoy seguro que con el respaldo que les estamos dando y con el que reciben de otras personas, con su pujanza, van llegar lejos”, cuenta Andrés Felipe Ocampo, director y fundador de la Fundación Soy Más Deporte.

“Ya estamos más allá que acá”, comenta, mientras suspira, Alejandra, que, con su colega, continúan gestionando recursos para no pasar afugias en territorio europeo.

Con ese envión anímico, pese a ser deportistas de alto rendimiento, han hecho rifas, vendido tamales, donas -pan dulce-, sodas micheladas, y hasta apuestas mientras otros compiten. También han pedido donaciones a través de sus redes sociales.

“Es muy normal que en Colombia y muchos otros países de Latinoamérica no se tenga apoyo deportivo hasta que no eres alguien. Por eso pido ayuda, para que me vean, para ir a los eventos, ganar experiencia, subir nivel y demostrar que nada me va a detener. Esta realidad que vivimos es un choque fuerte, porque no soy la única talentosa aquí. Conozco a muchas personas que han dejado el deporte simplemente porque no cuentan con apoyo, y se comprende. Aunque existimos otras que no se conforman y que luchamos por escalar alto”, manifiesta Alejandra, que aún toca puertas para reunir el dinero del tiquete. Con los ahorros y préstamos de su mamá (Ángela Carmona, secretaria) y lo recaudado en una rifa que está haciendo busca llegar a la meta de lo que necesita.