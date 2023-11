Novak Djokovic se clasificó a la final del Masters 1000 de París

Este último batió en la primera semifinal al griego Stefanos Tsitsipas (6º); 6-3, 6-7 (7/1) y 7-6 (7/3).

A continuación, en otra velada espectacular a orillas del Sena, Djokovic encontró el camino para derrotar a un Rublev a su más alto nivel, al que esta vez no le tembló el pulso hasta que cometió la doble falta que dio la victoria a Djokovic, en su primera bola de partido.

Finalmente, la leyenda serbia cerró el duelo en tres horas de juego. Derrotado el año pasado en la final por Holger Rune, este domingo buscará ampliar su récord de seis títulos en la pista cubierta del último Masters 1000 de la temporada, categoría en la que ampliaría su marca a 40 trofeos.

“Fue un buen combate. Jugó a un nivel muy alto, es uno de los tenistas que juega más rápido, me puso en muchas dificultades. Me apoyé en mi buen servicio, sobre todo en el ‘tie-break’, lo que me dio confianza y me permitió ganar”, explicó al finalizar el serbio.

El virus estomacal que ha sufrido durante esta semana ha servido para ver una versión de Djokovic más humana, incluso vulnerable, que parecía alcanzable por sus rivales, en vano por tercer día consecutivo.

Ni Tallon Griekspoor (23º) el jueves, ni Rune (7º) el viernes ni Rublev este sábado le pusieron el cascabel al gato de vidas interminables, superviviente en un tira y afloja con el público del que se nutre y a la vez disfruta.

Por lo que el gran beneficiado ha sido el aficionado. Las 15.000 personas que cada tarde llenan el Accor Arena han disfrutado de tres duelos consecutivos de la leyenda que se fueron al tercer set con el resultado siempre del mismo lado.