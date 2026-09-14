Djokovic perdió su lugar entre los diez mejores del mundo por primera vez desde 2018

Novak Djokovic quedó fuera del Top-10 del ranking mundial de tenis por primera vez desde 2018. El serbio perdió 790 puntos con respecto a la clasificación anterior y descendió hasta el puesto 12, con 2.980 unidades, después de la conclusión del US Open.

El movimiento supone un hecho poco habitual para uno de los jugadores que durante años dominó las primeras posiciones del escalafón. Sus resultados recientes y la irrupción de nuevos protagonistas terminaron desplazándolo de un grupo que parecía tener reservado.

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La caída de Djokovic coincide, además, con el gran momento de Alexander Zverev. El alemán, campeón del US Open tras derrotar el pasado domingo al estadounidense Ben Shelton, se instaló en el segundo lugar del mundo, con 9.690 puntos.

Zverev está viviendo una temporada que le permitió dejar atrás una de las etiquetas que lo acompañaron durante buena parte de su carrera: la de ser uno de los mejores jugadores del circuito sin haber conquistado un Grand Slam.

El alemán ya había dado el golpe en Roland Garros, donde consiguió su primer título de Grand Slam. Posteriormente, alcanzó la final de Wimbledon, aunque cayó ante Jannik Sinner, y ahora volvió a disputar el partido decisivo en Nueva York, donde derrotó a Shelton para levantar su segundo grande del año.

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Con tres finales de Grand Slam consecutivas y dos títulos, Zverev se consolida como la principal alternativa al dominio que han ejercido Sinner y Carlos Alcaraz en los últimos tiempos.

Eso sí, sus conquistas llegaron en torneos que tuvieron ausencias importantes. En Roland Garros no participó Alcaraz, vigente campeón, debido a una lesión en la muñeca derecha. En Nueva York, en tanto, no estuvo Sinner, número uno mundial, por un problema en la rodilla.

Aun así, el rendimiento de Zverev resulta contundente. Tras su consagración en Flushing Meadows, quedó a menos de 2.000 puntos de Sinner, quien conserva el primer lugar con 11.500 unidades.