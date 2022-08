Djokokvic se convirtió en el último año en una de las figuras más representativas de los antivacunas. El serbio decidió no inocularse contra la covid-19, ya que desde que inició la pandemia estuvo en contra de las restricciones que tomaron los gobiernos para regular la propagación del virus.

Este torneo sirve para que los tenistas se preparen de cara al US Open, el evento más importante que se juega en cancha dura y con el que se cierra el circuito de grandes del tenis.

Este martes 9 de agosto esa decisión le volvió a pasar factura: aunque esperó hasta el último instante, no pudo participar en el Máster 1000 de Montreal, que inició ayer con la disputa de la ronda de 64.

El caso tomó tal relevancia que se convirtió en un asunto político en Estados Unidos. Según información de El Tiempo, la senadora republicana Claudia Tenney, le envió una carta al Secretario de Estado Antony Blinken, en la que le pide que por razones económicas y de espectáculo permita el ingreso del serbio al país para disputar el US Open.

De momento no hay una respuesta clara de las autoridades estadounidenses sobre la solicitud hecha por Tenney, sin embargo, todo apunta a que Novak, de 35 años, no estará presente en las canchas neoyorquinas, pues a falta de 20 días para el inicio del campeonato no hay señales de que las autoridades cedan, y el tenista, al parecer, tampoco lo hará.