Ese logro marcó el inicio de un año que el golfista, de 29 años, no olvidará. En 2023 no solo hizo su debut en la máxima categoría del golf mundial. También se destacó en los 31 eventos que participó. Alcanzó 8 cortes, entró en el top 25 de tres torneos y terminó en el puesto 120 de la FedEx Cup , el trofeo del campeonato anual del circuito.

En la lista también aparece el estadounidense Eric Cole, quien terminó segundo en The Classic in The Palm Beaches y el Zozo Championship, y fue 43° de la FedEx Cup. Los otros candidatos son los suecos Vincent Norrman, ganador del Barbasol Championship y 3 veces top-10 de diferentes torneos, y Ludving Aberg, graduado de la PGA Tour, que logró 10 cortes y cuatro top-10.

“Para mí este es un reconocimiento muy importante y estar nominado al lado de jugadores de tanta calidad es un honor. El objetivo es arrancar muy bien en 2024 para conseguir un lugar en los majors y seguir peleando por los grandes torneos”, aseguró Echavarría.

Este premio lo han ganado reconocidos golfistas como los estadounidenses Jordan Spieth, Rickie Fowler y Scottie Scheffler, actual número 1 del ranking mundial.