“Aún no puedo creerlo, ha sido un gran año, estoy muy feliz por como he jugado, he sido más consistente que en los dos anteriores, estoy emocionado ahora que la ronda ha terminado y puedo celebrarlo”, mencionó el antioqueño, mientras que en su casa, sus padres y su hermano Andrés, también golfista, lloraron de emoción.

Publicidad

La Federación Colombiana de Golf, confirmó que Echavarría empató en el quinto lugar al final del último de los torneos de los ‘playoffs’ del Korn Ferry Tour, la categoría alterna en Estados Unidos, quedándose en el puesto 20 en puntos en dichas Finales, lo que le dio ingreso a la gran carpa del golf mundial.

El antioqueño acompañará así al bogotano Juan Sebastián Muñoz como los dos representantes del golf nacional en la próxima temporada del PGA Tour y luego de una gran temporada en el Korn Ferry Tour, en la que intervino en 24 competencias, alcanzando seis Top-5, incluyendo el de este domingo.