“Ni en mis mejores años habría podido competir contra él”: Nairo Quintana sobre Pogačar

“No. Imposible, imposible. Totalmente imposible. Ni en mis mejores momentos podría haber competido. Tenía los números que tenía y, al final, en estos últimos años incluso he mejorado mis números, pero cada vez estaba más lejos de la clasificación general”, señaló Quintana.

En una entrevista con el medio español Marca, el ciclista boyacense habló sobre las diferencias que encontró frente a la nueva generación de corredores y fue contundente al referirse al líder del UAE Team Emirates.

Nairo Quintana reconoció la enorme superioridad de Tadej Pogačar, una de las grandes figuras del ciclismo mundial, y admitió que ni siquiera durante sus mejores años como profesional habría podido competir al mismo nivel del esloveno, quien ha dominado las últimas temporadas del pelotón internacional.

Las palabras del colombiano reflejan la transformación que ha experimentado el ciclismo de alto rendimiento, en el que Pogačar se ha convertido en una referencia por su capacidad para marcar diferencias en la montaña, disputar carreras de un día y mantener un nivel excepcional durante toda la temporada.

Nairo, quien alcanzó la gloria al ganar el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016, además de conseguir dos podios en el Tour de Francia, reconoció que sus condiciones le permitieron competir contra los mejores de su generación, pero que el panorama cambió con la irrupción de corredores como el esloveno.

Nairo Quintana reconoció la superioridad de Pogačar

Aunque tuvo pocos enfrentamientos directos con Pogačar, el colombiano pudo observar de cerca la evolución del ciclismo y las exigencias que impone la nueva generación. Su reflexión también estuvo relacionada con el rendimiento físico y los registros de potencia que logró durante sus últimos años de carrera.

“Pude lograr en mi época, con los vatios que tenía, hacer muy buenas carreras y defenderme. Después, aun teniendo más vatios, encontré mi sitio para ayudar, para aportar, y ya llegó el momento de salir”, explicó.

La comparación resulta llamativa porque Quintana fue durante varios años uno de los escaladores más destacados del mundo y un rival habitual de figuras como Chris Froome y Alberto Contador. Sin embargo, según sus propias palabras, ni siquiera la mejora de sus registros físicos le habría permitido competir por la clasificación general frente al nivel que exhibe Pogačar.

El boyacense también recordó que su decisión de retirarse fue un proceso que venía preparando desde tiempo atrás. Después de una extensa trayectoria en el ciclismo profesional, consideró que había llegado el momento de cerrar esa etapa y abrir otras posibilidades fuera de la competencia.

Una retirada planeada y el tiempo para la familia

Quintana aseguró que se siente satisfecho de haber podido elegir el momento de su despedida, sin esperar a que las circunstancias deportivas lo obligaran a abandonar el ciclismo.

“Es muy bonito poder elegirlo, poder terminar con esa sensación y, desde luego, poder compartirlo con la afición”, expresó.

El colombiano explicó que la decisión estaba prevista desde hacía dos años y que, paralelamente a su carrera deportiva, venía trabajando en diferentes proyectos que ahora podrá atender con mayor dedicación.

“Lo tenía previsto desde hace dos años. Paralelamente, desde hace años hemos venido trabajando en más proyectos que nos ocupan tiempo. Tenemos un buen equipo de trabajo aquí que lleva muchas cosas”, agregó.