“Para las personas que están de espectadores no es algo fácil de identificar, pero para la instructora y los compañeros sí porque ellos saben cuáles son los tiempos exactos que se demora una deportista haciendo una figura debajo del agua. Cuando la atleta no sale, se encienden las alarmas porque es señal de que algo extraño pasó”, comentó Carlos Gómez Zuluaga, médico de la Liga Antioqueña de Natación.

Anita Álvarez, una nadadora estadounidense de origen mexicano , se desmayó dentro de la piscina durante la final de la prueba de solo libre de natación artística en el Campeonato Mundial que se está disputando en Budapest, Hungría. La persona que la rescató fue su entrenadora, la española Andrea Fuentes, que se percató de que su dirigida no salía a la superficie y supo que algo no estaba bien.

Esto se suma a que las normas que tenía la Federación Internacional de Natación no permitían que los salvavidas ingresaran a la piscina sin la autorización de los jueces. Sin embargo, teniendo como base el precedente de la norteamericana, la Fina dio a conocer en un comunicado que a partir de ahora no será necesaria esa aprobación para que los socorristas ingresen al agua y no se pierda tiempo importante para salvar la vida de los deportistas en competencia.