Todos quieren correr, Medellín experimenta el boom del runing

Finalizando 2021 empezaron a formarse los equipos en los que, dos años después, entrenan hasta 150 personas en clases de entre 20 y 35 corredores en horarios diferentes. Como esos clubes no están inscritos en la Liga Antioqueña de Atletismo, no hay un registro oficial de cuántos son. Sin embargo, se estima que en Medellín hay unos 15, entre los que se destacan Bmrunning, Colrunners, Runmaker, Go and Run, Tarret Runing Team, My Fast K, Amor al Cardio, Vubras Run, NGR y Medellín Runing Team (MRT).

“A mí no me gustaba correr. Cuando estaba en el colegio eso era un castigo para mí. Me llamo Marta Bayona, tengo 58 años y hace siete empecé a entrenar por salud, porque estaba subida de peso y como tengo una lesión en la columna eso me estaba afectando. Además, tenía hipertensión y tomaba pastillas para controlarla. Una mañana de 2016 le dije a mi hijo menor (tiene 3 y todos son corredores), que entrenaba en el circuito del Mamm, que me invitara a hacer ejercicio porque sentía que necesitaba moverme más, porque como trabajo en la casa me mantenía muy quieta. Empecé a entrenar y me gustó. Después fui a los controles de la tensión y el médico me dijo: ‘estás bien. No hay necesidad de que sigas tomando las pastillas’. Desde que empecé a correr he bajado unos 12 kilos porque también cambié mis hábitos alimenticios. Correr me salvó la vida, hizo que diera un giro de 180 grados”.

Al “Gran Jeff” correr le da alegría