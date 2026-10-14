Max Verstappen y Valentino Rossi correrán en la misma carrera; ¿de qué se trata?

Dos de las máximas figuras que le ha dado el deporte motor a todos sus fanáticos son Max Verstappen en la Fórmula Uno y Valentino Rossi en la MotoGP. Para muchos, ambos pilotos son los mejores en la historia de cada una de las categorías reinas del motorsport, pues aunque Max no es el más veces campeón en F1, su estilo agresivo y de siempre querer más en pista atrapó a los aficionados, mientras que “Il Dottore” Rossi es el rey absoluto de las motos más rápidas del planeta con nueve campeonatos, aunque Marc Márquez está al acecho con 7 y en activo.
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