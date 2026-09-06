Maratón Medellín: 26.000 latidos, un anillo y muchas historias en una vibrante jornada que arrancó de madrugada

El eco vibrante de la campana y la emoción de la cuenta regresiva marcaron el inicio de las anheladas pruebas de 42k y 21k en la Maratón Medellín. Este domingo, las calles de la ciudad volvieron a palpitar, inundadas por corredores de todas las edades, atletas de élite y apasionados aficionados que se entregaron en cuerpo y alma, gozándose cada kilómetro de esta gran fiesta deportiva.
Tal era la magnitud del evento que, desde el instante en que el reloj marcó la salida del primer corredor, tuvieron que pasar 17 minutos para que el último atleta de los 21k cruzara la línea de partida, sumando un total de 14.100 almas provenientes de 51 países. En medio de ese inmenso mar de personas corría Valentina Jumah Vila, una bogotana que ignoraba que, al final del recorrido, la esperaba un premio mucho más grande que la medalla. Allí aguardaba su novio, Marco Antonio Puin -quien acababa de completar los heroicos 42k-, con un anillo en la mano y una promesa de amor. Así, arropados por el aliento de 26.000 atletas, estos bogotanos se dieron un “sí” que hizo vibrar a los presentes.
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A un costado de la meta se encontraba Pilar Vila, madre de Valentina. Sus manos temblaban y las lágrimas de emoción eran incontenibles. Y es que esta historia de amor, que ya suma siete años, nació precisamente gracias a la pasión compartida por el running. Ahora, con la imponente Maratón Medellín como testigo de honor, la pareja decidió dar el paso más importante de sus vidas; un instante mágico que quedará inmortalizado para siempre en la edición 32 de la carrera.
“Muy emocionada por acompañarlos en este día tan especial, yo he estado con ellos en otras carreras, ya acá en Medellín han competido en varias ocasiones, pero hoy claro es un día especial. Vale no sabe nada, así que la sorpresa será total, esperamos que lleguen juntos y ver la reacción ante la propuesta, seguro será muy emotiva, con todos estos atletas como testigos”, comentó Pilar.