El keniata Erik Kiptanau se coronó campeón de la Maratón Medellín 2026 ante 26.000 atletas

El ganador utilizó un tiempo de 2:17.35 y se convirtió en el quinto título para su país en la rama masculina, los más ganadores de la prueba con un total de once victorias, cinco en hombres y seis en las damas.

Hombre, mujeres y niños llegaron puntuales a las salidas para iniciar su travesía, la disputa de la Maratón Medellín que tuvo como rey al keniata Erik Kiptanau, quien ganó los 42k, con un ritmo impresionante, dominando de principio a fin la competencia, en la que el antioqueño Jeisson Suárez fue el mejor nacional.

El sol aún no aparecía y las calles de Medellín ya estaban llenas de corredores para disputar los 21 y 42k de la Maratón Medellín que este domingo tuvo en acción a 26.000 atletas de 51 países.

El antioqueño Jeisson Suárez se mostró feliz por volver a correr en casa y por terminar la prueba de los 42 kilómetros, tras superar unos problemas de salud que le impidieron correr el año pasado.

“Correr acá es una felicidad enorme, saber que mi familia, aunque no los vi, estaba en algún lugar viéndome pasar es emocionante, durante el recorrido empecé a regularme porque la idea era terminar, uno siempre quiere ganar, pero hay que ser conscientes de ir paso a paso, lo importante es que terminé como el mejor colombiano y que disfruté mucho el recorrido”, comentó el atleta.

Mildrey Johana por su lado, estaba bastante conmovida, pues es la primera vez que corre con su familia esperándola en la línea de meta. “Me siento muy satisfecha de ser la mejor colombiana y segunda en la general, la carrera estuvo muy fuerte, a un ritmo duro, pero la motivación de la gente en el recorrido fue espectacular y mi propia motivación de correr en mi casa, con mi gente, me dio la fortaleza para mantener el ritmo hasta cruzar la meta”, comentó la deportista antioqueña.

Tanto Jeisson como Johana sigue soñando también con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y por ello, disputar la Maratón Medellín era uno de los objetivos en el plan de preparación para buscar la clasificación a las justas.

En competencia están los atletas de las distancias de 10, 21 y 42k quienes cierran la programación de esta Maratón Medellín que arrancó este sábado con los 5k, prueba en la que corrieron 4.000 atletas recreativos.

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