Maratón Medellín: dos corredores sufrieron complicaciones de salud

La fiesta atlética de la Maratón Medellín-2026 terminó con angustia. Según los organizadores de la carrera, dos participantes presentaron complicaciones de salud.

Uno de los casos corresponde a una corredora de 21K, quien recibió atención inmediata del personal médico y asistencial dispuesto a lo largo de la competencia. También fue auxiliada por una profesional de la salud que participaba en la carrera.

Posteriormente, la deportista fue trasladada a un centro hospitalario de Medellín, donde permanece bajo atención médica y con pronóstico reservado, de acuerdo con el reporte entregado por la organización.

El segundo caso se presentó con un corredor de la distancia de 42K. El participante también recibió atención durante la competencia y fue trasladado a otra institución hospitalaria de la ciudad. Según Maratón Medellín, su condición es estable.

“Mis oraciones por Juliana, de 20 años, que presentó paro cardiaco y por Mario Alberto, de 39 años que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín. Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia. Un abrazo para su familia y amigos. Orando por su recuperación”, señaló en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también hizo parte de la carrera.

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La organización explicó que en ambas situaciones fueron activados los protocolos establecidos para atender emergencias médicas durante la competencia y que se brindó la asistencia correspondiente.

Maratón Medellín señaló que permanece atenta a la evolución de los dos corredores y pidió respetar la privacidad de sus familias, mientras los profesionales de la salud determinan qué información puede ser comunicada de acuerdo con la evolución de cada caso.