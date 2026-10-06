Pesista Luis Javier Mosquera sigue mandando en América: tres oros, récord y tiquete a Lima 2027

A sus 31 años, Luis Javier Mosquera se ratifica como uno de los grandes referentes del levantamiento de pesas en el continente americano, ahora con otra grata actuación que le permite seguir construyendo su camino hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles-2028.

El pesista nacido en Yumbo, Valle del Cauca, y dueño de dos medallas olímpicas (bronce en Río-2016 y plata en Tokio-2021) volvió a subir al podio el pasado lunes en la Unidad Deportiva Nayarit, en Tepic, México, escenario del segundo evento clasificatorio a los Panamericanos del próximo año, que se desarrolla de manera simultánea con el Panamericano juvenil de halterofilia.

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Mosquera, quien días atrás había triunfado en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, fue figura en territorio mexicano. En el arranque levantó 146 kilogramos, registro que además le permitió establecer un nuevo récord panamericano. El anterior estaba también en su poder, logrado en el Panamericano en Panamá, en abril. (145 kg).

Luego, en el envión, se impuso con 171 kilos para completar un total de 317 kilogramos, suficientes para quedarse con las tres medallas de oro en la cita azteca y asegurar su clasificación a Lima 2027.

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El vallecaucano intentó cerrar su presentación con una marca todavía más exigente. En su tercera salida del envión buscó levantar 180 kilos, pero el intento fue declarado nulo.

En el arranque, la medalla de plata fue para el peruano Luis David Bardalez, con 130 kilos, mientras que el estadounidense Nathan Gonzaga consiguió el bronce con 118. En el envión, Bardalez volvió a quedarse con la plata, esta vez con 170 kilos, y el nicaragüense David Alejandro Macías completó el podio con 147.

El nuevo resultado también tiene un significado especial por el camino que Mosquera ha recorrido para mantenerse en la élite. En 2015 tuvo que someterse a una cirugía por una hernia discal; en 2018 pasó buena parte de la temporada alejado de las competencias tras una operación en la rodilla derecha, y durante los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, donde ganó dos medallas de plata, sufrió una lesión en la mano derecha.