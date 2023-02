Jóvenes con mucho talento

Uno de esos jugadores talentosos que le imprimen juventud al equipo es Estiven Andrés Vivas Lloreda, nacido en Turbo y quien desde hace 14 años está radicado en Medellín.

Este chico llegó al hockey subacuático por amor. En medio de risas, Estiven cuenta que un día acompañó a su novia a un entrenamiento y mientras la esperaba observó los movimientos que hacía y quedó intrigado. “Es que era como jugando fútbol pero en el agua”, por eso le llamó la atención y habló con el técnico Gustavo Zapata quien lo recibió y le prestó los implementos para los primeros entrenamientos.

Estiven, quien había aprendido a nadar con su padre en el mar de Turbo, encontró en la piscina un lugar en el que se sentía pleno y su amor por el deporte creció. “Yo me dediqué a entrenar fuerte y luego de mis entrenamientos, a las 5:30 a.m., me quedaba para ver a los de las categorías más altas y aprender de ellos, así empecé a mejorar, tanto, que al año y medio ya estaba listo para jugar con los mayores”, comentó Estiven quien arrancó en este deporte cuando tenía 13 años de edad.

Su vida no ha sido fácil, pero Estiven está convencido de que el hockey y su dedicación lo van a llevar a donde quiere.

Ha vivido en casa de compañeros, hasta un concejal de Copacabana le dio la mano, ya que su familia, por temas de trabajo, se fue de Medellín.

“Yo quería seguir en el deporte y por eso me fui a vivir solo, pero sostenerse era muy difícil, entonces no pude pagar un cuarto y he vivido en varias casas de compañeros que me han ayudado”, contó el deportista, quien estudió en el Sena y desde hace un año trabaja como salvavidas en Comfama.

Este trabajo le permitió hacer lo que siempre había anhelado, independizarse para poderse dedicar al deporte. Ahora, vive en Copacabana cerca de la piscina para poder entrenar ya que su meta es ser el mejor en el Mundial, aportarle a la Selección para alcanzar el sueño de ser campeones y forjar su futuro, porque sueña con estudiar idiomas.