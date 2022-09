En medio de un corre corre impresionante y con poco tiempo libre, Nicolás Echavarría Botero está listo para su debut en el PGA.

Los últimos han sido días intensos, en los que Nico decidió no cambiar nada. Por el contrario, convencido de lo bien que está haciendo la cosas, le dará continuidad a su grupo de trabajo y se concentrará en aprender y seguir mejorando, ahora que estará con la élite del golf mundial.

“La verdad no he tenido mucho tiempo, me tome un par de días de descanso para arrancar la nueva temporada, pero siento que estoy bien preparado para lo que se viene. Tengo mucha motivación porque he tenido un gran año, con un juego muy consistente”, comentó Nicolás.

Sobre sus expectativas en el PGA, el paisa sostuvo que “son altas” ya que viene en buen año en los torneos. “La idea es seguir fortaleciendo lo que estoy haciendo bien”.

En el Fortinet Championship, que se disputará en California, Estados Unidos, Nicolás será el único colombiano en acción, pues Juan Sebastián Muñoz se tomó unos día de descanso, acaba de casarse.