Las verdolagas, que siguen bajo la dirección del técnico Diego Bedoya, cuentan con 17 jugadoras profesionales y 10 juveniles que, según el entrenador, traen experiencia no solo en el proceso formativo del club sino con las selecciones de Antioquia y fueron acercadas desde el semestre anterior.

“Tenemos un grupo tranquilo, con un camerino sano y eso es importante, porque ellas se sienten con confianza para integrarse con las de mayor experiencia que están fuertes. Vamos a buscar el título y el cupo a la Copa Libertadores”, apuntó.

Sobre el compromiso que abre la Liga, el técnico mencionó que van a jugar en una cancha desconocida para ellos, ante un rival que nunca han enfrentado. “Conocemos algunas jugadoras y a su entrenador, estamos seguros de que será una experiencia bonita para el fútbol profesional femenino, porque es llevar este espectáculo a Villavicencio”.

La nómina la integran Michell Lugo, Yolgrelis Rengifo, Alejandra Peraza, Elizabeth Carabalí, Anuvis Angulo, Kelly Quiceno, Daniela Tamayo, Valeria Tangarife, Ana Fisgativa, Carolina Arbeláez, Lina Martínez, Lorena Bedoya, Lady Andrade, Fernanda Agudelo, Estefanía González, Mariana Muñoz y Katalina Amaya.

Una de las novedades de las verdolagas es el regreso de la volante Carolina Arbeláez, quien tras su paso por España en el Real Club Deportivo de La Coruña, y luego de recuperarse de una delicada lesión, vuelve a la liga local.

“Estoy muy agradecida con la familia verdolaga que siempre me ha respaldado en todo momento, tenía propuestas de América y DIM, pero decidí quedarme en Nacional porque conozco al profe Bedoya, es alguien a quien respeto muchísímo, me da mucha confianza, siempre he sentido su respaldo y estoy feliz de que me tuvo en cuenta y me propuso que me quedará. Esta es mi casa, soy hincha de Nacional y espero que podamos celebrar el título”.

Otra de las figuras es Lady Andrade que renovó contrato, pero por ahora no podrá actuar ya que aún debe tres fechas de suspensión pendiente del torneo anterior, cuando fue expulsada en la semifinal.