Mientras que otros intercambiaban camisetas y números telefónicos, para no perder contacto con las personas con las que compartieron durante siete días de exigentes pruebas en las piscinas.

Una mujer y su hijo autista superaron las adversidades

Claudia Ospina tiene un marcapasos desde 2017, cuando le tuvieron que implantar el aparato en su corazón para resolver el problema de hipersensibilidad del seno carotideo que le producía que una válvula se tapara y se desmayara. La tuvieron que operar tres veces, porque se le despegaba. “La última vez me hicieron un bolsillo en el que lo pegaron y lo cocieron”, comentó.

Tras recuperarse comenzó a entrenar de manera constante en el Club Brazadas, con sede en el sector de San Lucas, en El Poblado. Aunque para ella la piscina no era ajena. Nadó desde que era una niña hasta los 17 años, cuando se fue a estudiar a Estados Unidos.

Tras el nacimiento de Sebastián, su hijo de 30 años que es autista, lo inscribió en clases de natación para que pudiera desarrollar su capacidad motriz. Esta práctica los unió y participaron en el Máster de Medellín. “El deporte me acercó más a mi hijo y eso es muy importante para mí. Me llena de orgullo ver a mi muchacho competir, y que lo hiciéramos juntos, me genera orgullo”. Sebastián, con su tenacidad, es una motivación para al mujer que sueña con nadar hasta los 98 años o más, como Nora Ronai, la más longeva del torneo.