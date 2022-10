Por eso en Paraguay no estaba dispuesto a vivir lo mismo, y con una concentración magistral se quedó con la victoria, las mismas que celebró a rabiar tras vencer al venezolano Francisco Limardo.

“Hemos trabajado desde hace mucho tiempo por esta alegría. En Bolivarianos un venezolano me ganó, porque fallé la estrategia, pero acá no podía dar ninguna ventaja. Así que tanto en clasificaciones como en la final, cuando me los encontré, tenía que estar concentrado para evitar cualquier error. Y lo logré, estoy muy feliz con esta medalla”, comentó el deportista desde Asunción.

El podio en la espada masculina lo completaron el brasileño Alexandre Pereira De Camargo y el argentino Jesús Andrés Lugones, ambos ganadores del bronce.

Las celebraciones continuaron, pues el país alcanzó dos oros más con los bogotanos María Angélica Blanco Narváez y Sebatián Cuéllar Peña, ambos en sable.