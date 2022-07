“Este es el tercero 1-2-3 del que he sido parte y estoy muy emocionada porque pude alzarme con la victoria. Sigo recordándome a mí misma que a veces no es porque no tengas la capacidad, sino que se trata de cuándo es el momento adecuado. Era el momento adecuado y estoy muy agradecida por el apoyo continuo que he recibido”, aseguró.

