La antioqueña Ana María Gómez, primera colombiana en un Mundial de Aro Deportivo

La lucha más grande de una bailarina de élite, que siempre lleva su cuerpo a límites inhumanos, hostiles, es contra sus pensamientos.

Ella, que siempre tiene un espejo al frente mientras entrena, debe aprender la manera de que lo que ven sus ojos —si su cuerpo está suficientemente delgado o no, la perfección o imprecisión de sus movimientos durante una rutina—, escuchan sus oídos —comentarios pesados de sus entrenadores—, sienten sus manos y piernas —dolor, ardor—, no se conviertan en frustraciones que afecten la seguridad en sí misma y la fortaleza mental que debe tener siempre y que lleva a que se muestre con la frialdad de una porcelana durante una presentación.

Eso lo aprendió con el tiempo Ana María Gómez Pereira, una bailarina y deportista antioqueña de 31 años que representará a Colombia en el Mundial de deportes aéreos que organizará en Polonia, entre el 25 y 29 de octubre, la Federación Internacional de Deportes Aéreos y Pole Sport.

Gómez será la representante de Colombia en la prueba de aro. El cupo para competir por el país lo ganó luego de que el jurado del Campeonato Nacional le diera una calificación de 29.8 puntos a la rutina que presentó en el evento que se realizó en una universidad de Bogotá el último fin de semana de junio.

En su presentación, Ana, que es delgada y tiene unos tatuajes en los hombros que le hizo con la técnica del puntillismo una amiga que es artista, ejecutó algunas piruetas azarosas que de solo verlas causan vértigo.

Se subió en un aro de 90 centímetros de diámetro, que colgaba del techo, cuya parte baja se ubicaba a 1,70 metros del suelo y empezó a hacer movimientos: dio vueltas, levantó una pierna hasta alcanzar un ángulo de 120 grados mientras estaba sentada en el arete, dejó caer su cuerpo y se sostuvo tirando el cuello hacia atrás, al tiempo que daba una vuelta con los brazos abiertos, como imitando el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro.

“Cuando me bajé no recuerdo qué pasó. Solo llega a mi memoria que me sentía tranquila, satisfecha con la rutina que hice y las decisiones que tomé en caliente mientras estaba montada en el aro”, cuenta Gómez con un tono de alegría en la voz, sentada en una silla en la academia de baile Fénix, en donde entrenó seis meses durante las noches para perfeccionar el número que presentó en Bogotá.