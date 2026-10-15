Antes del comienzo de los juegos indígenas, en Dabeiba se pidió permiso. En la tarde del martes 6 de octubre, Edwin Tascón Vélez, médico tradicional embera chamí, armó en la cancha del coliseo municipal un altar con flores, con las frutas que los pueblos cultivan en sus territorios y con la fauna como símbolo. Invocó al Padre Creador y a la Madre Tierra, y les pidió a los espíritus del lugar que bendijeran lo que estaba por venir. “Es importante que en el altar recordemos ese gran legado que nuestros mayores nos han dejado para que perduren las costumbres y los juegos tradicionales”, explicó.

Así comenzó la final del Quinto Encuentro Deportivo Departamental de los Pueblos Indígenas de Antioquia, que se disputó hasta el sábado 10 de octubre de 2026. Los más de 600 deportistas se habían ganado el cupo en 2025, en las fases clasificatorias de Mutatá y del resguardo Karmata Rúa (Cristianía), en Jardín. Representaron a 32 municipios de siete zonas del departamento y a cinco pueblos: embera eyábida, embera Chamí, embera dóbida, senú y guna dule. Para el médico tradicional, este encuentro tuvo un sentido: “estamos uniendo a las culturas de nuestros cinco pueblos”.

Bajo el lema Volver al origen desde el SØ BIA (Buen Corazón), la Organización Indígena de Antioquia (OIA), con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Gobierno, la Gerencia Indígena e Indeportes Antioquia, estrenó la Carta Fundamental y los reglamentos de cada actividad. Nueve de las once disciplinas fueron ancestrales. “Acá estamos los cinco pueblos caminando hacia el sendero que nuestros abuelos construyeron”, expresó Johan Tascón Martínez, consejero mayor de la OIA.

Debut de mujeres en la lucha

Esta disciplina nació como una forma de resolver tensiones entre comunidades. Se disputó en un círculo de cuatro metros, y ganaba quien derribaba a su rival o lo sacaba del área solo con la fuerza. La gran novedad del encuentro fue la participación de las mujeres. Fueron seis las luchadoras que se enfrentaron.

Adriana Milena Bailarín Domicó llegó de la comunidad Chontaduro, en Frontino, donde trabaja en el campo cuidando ganado y es madre de una niña de siete años. Nunca había luchado. “Sentí un poco de miedo, porque nunca había tenido una experiencia así”, confesó. Sin embargo, en el combate no dudó: “estuve segura de que iba a ganar”. Y ganó. Para ella, lo mejor fue “conocer y compartir con otras personas”. Shaira Medellín, de San Juan de Urabá, fue segunda, y Yajaira Evao, de Vigía del Fuerte, tercera.

En los hombres, Fabián Pernía completó el doblete de Frontino, por delante de Darley Sinigui, de Murindó, y Hernando Calle, de Necoclí.

La calma bajo el agua

En la pileta, José Dailson Gutiérrez, docente del resguardo Tagual La Pó, en Segovia, aguantó 2 minutos y 18 segundos sumergido. La prueba nació de la pesca, y él la explicó como un ejercicio mental: “yo siempre cierro los ojos. No pienso en nada y trato de concentrarme”. Para su comunidad, la palabra va más allá del deporte: “la resistencia es lo que nos da el significado para hacernos fuertes, sea en la organización, en la vida personal o en lo social”. El segundo lugar fue para Yarly Barrientos, de Dabeiba, con 1 minuto y 59 segundos.

Precisión con la boloquera

Carlos Alberto Tascón llegó del resguardo Hermenegildo Chakiama, en Ciudad Bolívar, con su propia boloquera, como llaman los embera chamí a la cerbatana. “Para ustedes es tiro con cerbatana, pero para nosotros es un tiro silencioso y la usamos para cazar animales en el monte”, explicó. Sus abuelos untaban de veneno la punta de los dardos. En Dabeiba, donde esa práctica estuvo prohibida, solo contó el pulso. Sumó 14 puntos y retuvo el título que, según él, ya ha ganado cinco veces. Su tarea, dijo, es enseñarles “a mis hijos y a los hijos de mis hijos esta tradición”.

En el tiro con arco y flecha, Germán Bailarín, de Vigía del Fuerte, fue el mejor, con cuatro puntos. Para llegar a los juegos caminó, navegó en canoa y viajó por tierra.