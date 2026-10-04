Juan Guillermo Cuadrado regresó a casa: Necoclí estrena cancha que lleva su nombre

Juan Guillermo Cuadrado regresó a Necoclí, el municipio del Urabá antioqueño donde nació, pero esta vez no lo hizo para disputar un partido, sino para entregarle a su tierra natal un escenario deportivo que les permita a sus habitantes practicar fútbol, hacer ejercicio y encontrar nuevas oportunidades a través del deporte. El futbolista, que este año regresó al fútbol colombiano para jugar con Millonarios después de 17 años en el exterior, este domingo acompañó la entrega del escenario deportivo construido con una inversión superior a los $11.000 millones. Durante la inauguración, el futbolista destacó la importancia de seguir respaldando el talento de la región y resaltó el aporte que estas instalaciones pueden representar para las nuevas generaciones. Lea también: El hostil recibimiento que tuvo Juan Guillermo Cuadrado en su regreso al Atanasio: “La gente no lo entiende, pero toqué la puerta en DIM” “Seguir apoyando el talento de la región es importante para nosotros. Esta infraestructura está muy bonita, no solamente aquí, sino también el coliseo y la placa deportiva. Eso es incentivar a muchos más niños para que puedan, con la ayuda de Dios, salir adelante”, afirmó el exjugador de la Selección Colombia de Falcao, James Rodríguez, entre otras figuras. El escenario, que ahora lleva su nombre, nació precisamente de una gestión que Cuadrado ayudó a impulsar ante el Gobierno nacional y que años después terminó convertido en una nueva unidad deportiva para su municipio natal. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó durante la entrega el papel que tuvo el futbolista en la gestión inicial del proyecto y lo puso como ejemplo para los niños y jóvenes que sueñan con llegar al fútbol profesional. No se pierda: Noche de reencuentros en el Atanasio: Jackson Martínez y Juan Cuadrado regresan al estadio donde debutaron “Yo aquí quiero darle las gracias, primero a Juan Guillermo, que es un ejemplo, que es un gran referente para nuestros niños en todo el país. Él fue el que gestionó esa obra con el entonces presidente Duque”, afirmó el mandatario antioqueño.

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Rendón también reconoció el trabajo de la administración municipal para llevar el proyecto hasta su culminación. Con una referencia futbolística, señaló que el alcalde Guillermo José Cardona “se puso a la diez” y trabajó para terminar una infraestructura que finalmente fue entregada a la comunidad. “Es una obra donde la mayoría de los recursos los puso el Gobierno nacional. La Gobernación puso un poco más de $2.000 millones, la alcaldía $1.000 millones, pero la entregamos: una unidad deportiva en extraordinarias condiciones”, explicó Rendón. La obra tuvo una inversión total superior a los $11.000 millones y contó con recursos del Ministerio del Deporte, Indeportes Antioquia y el municipio de Necoclí. Lea también: Oficial | Juan Guillermo Cuadrado vuelve al fútbol colombiano: es nuevo refuerzo de Millonarios

El recuerdo de Cuadrado que sorprendió al gobernador

Más allá de las cifras y de la infraestructura, el gobernador contó una conversación que tuvo con Cuadrado mientras recorrían el nuevo escenario. Cuadrado le recordó los primeros años de su carrera, cuando jugaba en Rionegro y vivía en condiciones muy distintas a las que encontró este 4 de octubre en Necoclí. “Él decía algo que me movió y realmente me tocó mucho, porque él vivió en los bajos del Estadio Rionegro cuando empezó a jugar en la Primera B de Rionegro”, contó el gobernador Andrés Julián Rendón.

Juan Guillermo Cuadrado, el gobernador Andrés Julián Rendón y otros en la inauguración de la cancha que lleva su nombre en Necoclí. Foto: cortesía

Según relató, entonces le preguntó a Cuadrado qué pensaba al ver las nuevas instalaciones de Necoclí. La respuesta del futbolista fue inmediata: “Ojalá las de Rionegro fueran como estas de acá”. Le puede interesar: El emotivo mensaje de Cuadrado por su regreso al fútbol colombiano: “Después de casi 20 años en Europa, no sé qué escribir” La anécdota resume, en palabras del propio Cuadrado, la diferencia entre los escenarios que acompañaron sus primeros pasos en el fútbol y la infraestructura que ahora queda al servicio de las nuevas generaciones en su municipio natal.

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“Realmente es una infraestructura deportiva en excelentes condiciones. Lo que hay que hacer es cuidarla”, concluyó el gobernador.

Así quedó el estadio Juan Guillermo Cuadrado

El nuevo Estadio Municipal Juan Guillermo Cuadrado cuenta con cancha en grama natural, cerramiento, sistema de riego, graderías cubiertas con estructura metálica, camerinos para los equipos local y visitante, locales comerciales, baños públicos y para deportistas, duchas y sistema de iluminación exterior para la realización de partidos nocturnos. La idea es que el escenario no solo sea utilizado para partidos de fútbol, sino también para competencias, actividades recreativas, encuentros comunitarios y eventos deportivos de distintas características. La entrega se realizó, precisamente, en medio de “Por su salud, maestro, muévase pues”, una jornada deportiva y recreativa que congregó en Necoclí a cerca de 6.000 docentes provenientes de 113 municipios de Antioquia, además de delegaciones de Córdoba y Chocó. No se pierda: No habrá duelo entre Cuadrado y James: Millonarios tomó drástica decisión con el jugador antioqueño Así, el nuevo escenario comenzó su historia con las graderías, la cancha y sus espacios deportivos en funcionamiento, pero también con una carga simbólica: su nombre está ligado al futbolista que salió de Necoclí y terminó jugando durante años en algunos de los escenarios más importantes de Europa.

Cuadrado, de regreso al fútbol colombiano

La presencia del futbolista en la inauguración ocurre en un momento particular de su carrera. Después de 17 años en el fútbol internacional, Cuadrado decidió regresar a Colombia y aceptar el reto de jugar con Millonarios. Su regreso se convirtió en uno de los movimientos más llamativos del fútbol colombiano, pues significó el retorno de un jugador que construyó gran parte de su trayectoria en Italia y que también pasó por equipos como Chelsea, Juventus e Inter de Milán, además de su recorrido con la Selección Colombia. Ahora, mientras afronta una nueva etapa vestido de azul, Cuadrado también empieza a dejar otro tipo de legado en su tierra natal. El estadio que lleva su nombre representa precisamente eso: una infraestructura para que los niños y jóvenes de Necoclí tengan mejores condiciones para practicar deporte y perseguir sus propios sueños. Para Necoclí, la entrega del escenario significa contar con una nueva infraestructura deportiva. Para Cuadrado, en cambio, representa algo más difícil de medir: regresar al lugar donde comenzó su historia y encontrarse con una cancha en la que su nombre queda ligado al futuro de los niños que, como él alguna vez, sueñan con convertir el fútbol en una forma de vida. Y mientras el futbolista continúa escribiendo una nueva página de su carrera con Millonarios, en Necoclí quedó inaugurada una cancha que lleva su nombre y que ahora tendrá que demostrar, sobre el terreno de juego, que también puede convertirse en el punto de partida de nuevas historias. Preguntas y respuestas