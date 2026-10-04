Juan Guillermo Cuadrado regresó a casa: Necoclí estrena cancha que lleva su nombre

Juan Guillermo Cuadrado regresó a Necoclí, el municipio del Urabá antioqueño donde nació, pero esta vez no lo hizo para disputar un partido, sino para entregarle a su tierra natal un escenario deportivo que les permita a sus habitantes practicar fútbol, hacer ejercicio y encontrar nuevas oportunidades a través del deporte.
El futbolista, que este año regresó al fútbol colombiano para jugar con Millonarios después de 17 años en el exterior, este domingo acompañó la entrega del escenario deportivo construido con una inversión superior a los $11.000 millones.
Durante la inauguración, el futbolista destacó la importancia de seguir respaldando el talento de la región y resaltó el aporte que estas instalaciones pueden representar para las nuevas generaciones.
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“Seguir apoyando el talento de la región es importante para nosotros. Esta infraestructura está muy bonita, no solamente aquí, sino también el coliseo y la placa deportiva. Eso es incentivar a muchos más niños para que puedan, con la ayuda de Dios, salir adelante”, afirmó el exjugador de la Selección Colombia de Falcao, James Rodríguez, entre otras figuras.
El escenario, que ahora lleva su nombre, nació precisamente de una gestión que Cuadrado ayudó a impulsar ante el Gobierno nacional y que años después terminó convertido en una nueva unidad deportiva para su municipio natal.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó durante la entrega el papel que tuvo el futbolista en la gestión inicial del proyecto y lo puso como ejemplo para los niños y jóvenes que sueñan con llegar al fútbol profesional.
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“Yo aquí quiero darle las gracias, primero a Juan Guillermo, que es un ejemplo, que es un gran referente para nuestros niños en todo el país. Él fue el que gestionó esa obra con el entonces presidente Duque”, afirmó el mandatario antioqueño.