x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Harold Tejada fue cuarto en la séptima etapa de la Vuelta; Egan ascendió en la general

La fracción fue ganada por el español Juan Ayuso, quien estuvo en el grupo de fugados junto al colombiano Harold Tejada, quien da señales de fortaleza para lograr triunfo de etapa. Egan volvió al top-10.

  • Harold Tejada empieza a destacarse en la Vuelta. Se esfuerza por lograr un triunfo de etapa. FOTO X-ASTANA
    Harold Tejada empieza a destacarse en la Vuelta. Se esfuerza por lograr un triunfo de etapa. FOTO X-ASTANA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
bookmark

El ciclista español Juan Ayuso (UAE) le dio este viernes a su país el primer triunfo en la edición 80 de la Vuelta ibérica tras imponerse en la séptima fracción, de 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler. Huesca La Magia, donde Egan Bernal (Ineos) se mantuvo en el grupo de favoritos y ascendió en la clasificación general, dominada por el noruego Torstein Træen (Bahrain). El colombiano Harold Tejada (Astana) fue protagonista y arribó en la cuarta posición.

Recuerde: Harold Tejada, protagonista en la sexta etapa del Tour de Francia que ganó Ben Healy

Después de tener una jornada para el olvido el jueves camino a Pal, en Andorra, donde perdió opciones de luchar por el título al arribar a la meta a casi 12 minutos de diferencia del vencedor, su compañero, el australiano Jay Vine, Ayuso cambió de semblante. De la impotencia pasó al regocijo al cruzar en solitario con un tiempo de 4:49.41.

Con determinación, el español saltó del grupo de fugados, en el que viajaba Tejada, y se apuntó su victoria 15 como profesional, la número 76 de su equipo esta campaña.

En la segunda etapa de montaña de la competencia, que tuvo como dificultades cuatro puertos, dos de primer nivel, el de Port del Candó, en el km 37, y de la llegada, en Cerler, ubicado a 1.900 metros de desnivel y cuya subida es de 12 km, Tejada mostró ambición.

Entre tanto, Bernal ganó dos posiciones y ahora es noveno, a 2.55 del noruego Torstein Træen (Bahrain). El favorito al triunfo, el danés Jonas Vingegaard (Visma), escaló al segundo lugar. Cede 2.33.

Bernal, campeón del Tour de Francia-2019 y del Giro de Italia-2021, reconoció lo difícil que resultó mantenerse en el grupo de favoritos hasta el final.

“En general creo que la etapa fue súper dura. Todo el día se fue muy rápido, desde la primera subida a tope realmente. En la última ascensión todos íbamos con lo justo. Cuando arrancó Almeida fue bastante duro, pero menos mal nos reagrupamos y ya el ritmo no era tan fuerte, así que fue cuestión de llegar”, explicó el corredor del Ineos.

Egan también destacó la fatiga acumulada que dejó la jornada: “Creía que en la última subida se iba a hacer más duro porque veníamos dándole todo el día. Uno siente cuando hay cansancio en el grupo: todos en fila, callados, sin hablar... ahí uno sabe que la etapa va a ser complicada. Aunque no haya grandes diferencias en la clasificación, esto se va a sentir en el futuro”, pronosticó.

Entre tanto, Santiago Buitrago (Bahrain) arribó 27°, a 3.37 minutos del Ayuso y a 1.02 del grupo de Bernal. Por su parte, Sergio Higuita (Astana) y Brandon Rivera (Ineos), fueron 60° y 62°, a 13.09; Esteban Chaves (EF) finalizó 79°, a 14.51, misma diferencia que Juan Guillermo Martínez (Picnic), que fue 84°. En la general, Buitrago es 20°, a 4.36; y Tejada, 27°, a 8.32.

Este sábado, en la octava fracción, se disputarán 163.5 kilómetros entre Monzón Templario y Zaragoza, trazado plano, ideal para velocistas.

Temas recomendados

Deportes
Ciclismo
España
Egan Bernal
Santiago Buitrago
Jonas Vingegaard
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida