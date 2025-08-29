Harold Tejada fue cuarto en la séptima etapa de la Vuelta; Egan ascendió en la general

El ciclista español Juan Ayuso (UAE) le dio este viernes a su país el primer triunfo en la edición 80 de la Vuelta ibérica tras imponerse en la séptima fracción, de 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler. Huesca La Magia, donde Egan Bernal (Ineos) se mantuvo en el grupo de favoritos y ascendió en la clasificación general, dominada por el noruego Torstein Træen (Bahrain). El colombiano Harold Tejada (Astana) fue protagonista y arribó en la cuarta posición. Recuerde: Harold Tejada, protagonista en la sexta etapa del Tour de Francia que ganó Ben Healy Después de tener una jornada para el olvido el jueves camino a Pal, en Andorra, donde perdió opciones de luchar por el título al arribar a la meta a casi 12 minutos de diferencia del vencedor, su compañero, el australiano Jay Vine, Ayuso cambió de semblante. De la impotencia pasó al regocijo al cruzar en solitario con un tiempo de 4:49.41. Con determinación, el español saltó del grupo de fugados, en el que viajaba Tejada, y se apuntó su victoria 15 como profesional, la número 76 de su equipo esta campaña.

En la segunda etapa de montaña de la competencia, que tuvo como dificultades cuatro puertos, dos de primer nivel, el de Port del Candó, en el km 37, y de la llegada, en Cerler, ubicado a 1.900 metros de desnivel y cuya subida es de 12 km, Tejada mostró ambición. Entre tanto, Bernal ganó dos posiciones y ahora es noveno, a 2.55 del noruego Torstein Træen (Bahrain). El favorito al triunfo, el danés Jonas Vingegaard (Visma), escaló al segundo lugar. Cede 2.33. Bernal, campeón del Tour de Francia-2019 y del Giro de Italia-2021, reconoció lo difícil que resultó mantenerse en el grupo de favoritos hasta el final. “En general creo que la etapa fue súper dura. Todo el día se fue muy rápido, desde la primera subida a tope realmente. En la última ascensión todos íbamos con lo justo. Cuando arrancó Almeida fue bastante duro, pero menos mal nos reagrupamos y ya el ritmo no era tan fuerte, así que fue cuestión de llegar”, explicó el corredor del Ineos.