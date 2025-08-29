Harold Tejada fue cuarto en la séptima etapa de la Vuelta; Egan ascendió en la general

El ciclista español Juan Ayuso (UAE) le dio este viernes a su país el primer triunfo en la edición 80 de la Vuelta ibérica tras imponerse en la séptima fracción, de 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler. Huesca La Magia, donde Egan Bernal (Ineos) se mantuvo en el grupo de favoritos y ascendió en la clasificación general, dominada por el noruego Torstein Træen (Bahrain). El colombiano Harold Tejada (Astana) fue protagonista y arribó en la cuarta posición.
Recuerde: Harold Tejada, protagonista en la sexta etapa del Tour de Francia que ganó Ben Healy
Después de tener una jornada para el olvido el jueves camino a Pal, en Andorra, donde perdió opciones de luchar por el título al arribar a la meta a casi 12 minutos de diferencia del vencedor, su compañero, el australiano Jay Vine, Ayuso cambió de semblante. De la impotencia pasó al regocijo al cruzar en solitario con un tiempo de 4:49.41.
Con determinación, el español saltó del grupo de fugados, en el que viajaba Tejada, y se apuntó su victoria 15 como profesional, la número 76 de su equipo esta campaña.