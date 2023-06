Jorge Iván sigue conquistando mares con sus brazadas, ahora cruzó el Canal Molokai. Este es su relato

A las 6:33 de la tarde del 7 de junio empecé a nadar desde la isla de Molokai hasta el 8 de junio a las 6:45 a.m. cuando llegué a tierra firme en la isla Oahu, cerca de 50 kilómetros nadando.

Cuando ingresé al agua aún había sol, luz del día y más o menos a las 9:00 de la noche ya quedé en la sombra, acompañado por un cielo cubierto de estrellas que me ayudó muchísimo, porque me permitía guiarme en busca del faro de la isla.

La temperatura del agua estuvo perfecta, en Hawái había buen clima, yo entreno en San Francisco y la temperatura del agua está en 12 grados celsius más o menos y en Hawái estuvo a unos 20, lo que fue perfecto y no sufrí problemas.

Lo que sí me generó preocupación fueron las medusas porque las empecé a sentir desde la primera hora de nado, y mientras braceaba pensaba en lo que estaba pasando, porque sentía mucho dolor y apenas había empezado.

Me preguntaba bueno ¿esto va a ser así todo el recorrido?, y me preocupaba por el dolor que estaba sintiendo (ardor y comezón impresionantes), y fue ahí cuando empecé a pensar en otras cosas.

Recordé el entrenamiento mental para mitigar el dolor, entonces pensé en que ya me había soñado cómo iba a ser el reto, lo que había planeado, y concentré mi mente al máximo con pensamientos positivos.

Luego, cuando llevaba como seis horas de nado me empezó un dolor en el hombro derecho y me preocupé porque el dolor fue escalando, pero ahí mi entrenadora me dijo unas palabras que me salvaron, porque me advirtió que estaba nadando súper bien y con un ritmo que me iba a permitir batir el récord mundial, así que eso me dio fuerzas y seguí pensando en llegar a la otra orilla.

Pasé por todas las emociones mientras iba nadando y siempre uno busca agarrarse de lo que te mantiene vivo, dejar en el mar las cosas malas que te han pasado, darle las gracias al agua por permitirme nadar y llegar a la otra orilla bien.

Uno de los momentos más lindos de mi nado fue cuando estaba completamente oscuro y miro el firmamento y el cielo está estrellado, veo constelaciones y cuando braceo el mar se empieza a iluminar, eso es un fenómeno que se llama bioluminiscencia (producción de luz de ciertos organismos mediante una transformación de energía química a luminosa), cuando toco el agua salen como chispas de luz, destellos, eso fue muy lindo, muy especial.

En ese momento pensé mucho en mi familia, mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi papá, agradeciéndole a la vida por tenerlos, así estén lejos, así lleve dos años sin verlos porque salí de Colombia por amenazas y estar ahí, con ese espectáculo, viendo el faro de la isla a lo lejos fue algo muy bonito.

El final de la prueba fue emocionante, porque con la salida del sol miraba hacia abajo y veía un hermoso fondo azul, profundo y cuando empecé a acercarme a la playa veía más los peces, la arena, los corales y ahí como que todo pasa en un segundo por tu mente. El esfuerzo, los sacrificios, la disciplina, las lágrimas y cuando toqué la playa salí corriendo y mi amiga Pilar me estaba esperando con la bandera colombiana. La verdad que ese abrazo y esa celebración con ella fueron muy especiales.