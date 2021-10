El que fuera el jugador más importante de Colombia en el Mundial de 2014 y 2018, James Rodríguez, está por cumplir cinco meses sin jugar un partido oficial. La última vez que lo hizo fue el 16 de mayo con el Everton, club de Inglaterra al que pertenecía el cafetero y del que salió rumbo al Al- Rayan de Qatar para disputar más partidos.

“Hace muchos días que no estoy entrenando, quisiera ponerme un par de días bien, entrenarme bien para poder jugar, porque si no estás al 100% es duro, todos los jugadores están muy bien preparados. Yo si quisiera unos días para poder entrenarme bien y cuando esté listo poder jugar, si el técnico lo quiere”, dijo el colombiano el de 30 años en su presentación. Por tanto, el nacional decidió no disputar minutos en el encuentro que su equipo disputó con el Al-Khor el pasado 27 de septiembre.