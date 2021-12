Itagüí y Rionegro le recortan camino a Medellín en el BMX

Desde la irrupción de Mariana Pajón en el bicicrós, con títulos en cuanto evento participaba, entre ellos mundiales y olímpicos, el desarrollo de este deporte creció considerablemente en Antioquia.

Así se ratificó en la Final de los Juegos Departamentales, en los que Medellín, potencia de dicha especialidad en el país, no solo fue el protagonista en las justas que terminan hoy en Rionegro y Cocorná.

En el torneo de BMX, en el que participaron 89 pilotos en representación de 23 municipios, fue la representación de la capital paisa la que terminó en el primer lugar del medallero con 12 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce; no obstante, Itagüí (9 preseas doradas), Rionegro (4), Carepa (3), Apartadó, Chigorodó (2), Envigado, La Unión, Caldas y La Estrella (1), evidenciaron que en dicha modalidad del ciclismo también tienen talento y le apuestan a procesos serios camino al alto rendimiento.

De hecho, San Pedro de Los Milagros (3 platas), La Ceja (2), Bello, Marinilla (1), Guatapé (4 bronces) y Amalfi (1), se hicieron presentes en el medallero.

Nilson Alarcón, uno de los delegados de Medellín en Departamentales, se mostró complacido por la actuación de su delegación en BMX, y por el auge que tiene esta disciplina en otras regiones.

“Para nosotros es satisfactorio los resultados obtenidos. Son el producto del trabajo serio y responsable que se implementa en el Inder”.

El dirigente manifestó que fue una sorpresa agradable, entre los amigos del BMX, ver figurar a otras poblaciones que antes no lo hacían. También observar delegaciones como la de Segovia que, pese a no contar con las mejores herramientas, sus pilotos demostraron condiciones deportivas. “Hay una tarea grande de parte de la Comisión Antioqueña de BMX y desde la subdirección de Fomento Deportivo de Indeportes Antioquia para brindar apoyo en las diferentes poblaciones, y más porque se escucha que en muchos lugares no hay pistas para entrenar y hay otras en deterioro”, aseguró Alarcón.

Los Juegos finalizan hoy en Rionegro y Cocorná en 20 deportes