El Medellín aumenta sus fichas para la delantera

La camiseta 14 del goleador Germán Ezequiel Cano ya tiene nuevo dueño. Se trata del delantero vallecaucano Maicol Balanta Peña, la más reciente incorporación del Poderoso.

Y aunque el llamado a reemplazar a Cano es Federico Laurito, el delantero argentino que llegó al DIM, fue el colombiano quien recibió como “herencia” el número del goleador de los últimos cuatro torneos con el cuadro escarlata.

El artillero de 30 años, anunciado en la tarde del jueves, realizó, este viernes, el primer entrenamiento con el equipo, tras unirse a la concentración del grupo que trabaja a doble jornada en el Oriente antioqueño.

Balanta, quien salió de Santa Fe tras ser señalado por indisciplina y terminar, de común acuerdo, su contrato, llegó al rojo convencido de trabajar fuerte y entrenar duro para ser protagonista tanto en la Liga como en la Copa Libertadores, los dos retos del Equipo del Pueblo en este primer semestre del 2020.

Precisamente el presidente del cuadro cardenal, Eduardo Mendez, dijo a la prensa bogotana, la semana pasada que, “Balanta es un buen jugador, pero lastimosamente su parte disciplinaria no es la ideal”. Al parecer, hacía referencia a que el jugador no se presentó a la pretemporada y, por ello, la institución determinó su no continuidad.

El técnico César Torres, de Alianza Petrolera, quien conoce a Balanta desde sus inicios en Boca Juniors de Cali, señala que siempre ha sido un jugador con gran desborde por la banda derecha, buen remate a portería, principalmente en los lanzamientos cruzados, y juego aéreo ofensivo

