El volante creativo del DIM, Andrés Ricaurte, sostuvo un diálogo con la periodista Valentina Rincón, a la que le confesó que no tendría problemas para militar en Nacional: “Por jugar fútbol no tengo problemas en ponerme ninguna camiseta y trataría de dar lo mejor, incluso a Nacional le tengo mucho cariño por todo lo que le dio a mi padre (Carlos Ricaurte)”. De otro lado, el diario El Clarín de Argentina publicó unas declaraciones del volante verde, Alberto Tino Costa, en las que manifestó que le gustaría volver al fútbol de su país: “Tener la posibilidad de jugar en San Lorenzo de nuevo, con continuidad y sacarme la espina que me quedó. Saber si estoy o no para jugar. No le cierro la puerta al club, pero es difícil”. A principio de año, Nacional miró opciones para ubicar al jugador en un elenco en el que tuviera mayores oportunidades.