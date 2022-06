“ El fútbol me ha enseñado a no hacer tragedias . Nunca gano, ni pierdo antes de jugar y cuando voy a un partido siempre tengo claro que se pueden dar tres resultados: ganar, empatar y perder. Más cuando uno está jugando contra el mejor equipo en este momento del fútbol colombiano”, anotó Comesaña.

Sin embargo, si el Equipo del pueblo cumple la tarea y derrota a Equidad de visitante en Bogotá y el Tolima no le gana al conjunto naranja, podría llegar a la final.

“No me gusta estar pensando en los milagros en el fútbol. Acepto que pueden ocurrir cosas y vamos a ir al último partido como hemos ido siempre. Con la intención de ganar los juegos, de lucharlos hasta el final. No tengo sueños, de estar esperanzado. Si se da magnifico, me interesa que el equipo esté bien y juegue bien”, concluyó el uruguayo.

Publicidad

En la sala de prensa del estadio, junto a Comesaña estaba el jugador Adrián Arregui, que comentó que el equipo quedó triste tras el resultado. Esto porque “creíamos que teníamos herramientas para ganarle a Tolima. No encontramos la posibilidad de marcar, como nos pasó también en Ibagué. Sufrimos el gol antes de que terminara el primer tiempo”.

Cuando los periodistas cuestionaron los cambios que hizo Comesaña, que sacó a Andrés Ricaurte una vez terminó el primer tiempo y luego tuvo que sacrificar a Vladimir Hernández, para que ingresara Didier Cambindo en lugar de Luciano Pons, que fue expulsado, el timonel agregó: “hice cambios pensando en encontrar la claridad que no encontramos. Yo no soy de meter muchos delanteros, pero hay momentos en los que uno, contra un equipo así, tiene que agotar los recursos. Si salen bien y si no salen bueno, uno acepta que hubo un error”.