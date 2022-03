El entrenador de Independiente Medellín, Julio Avelino Comesaña, optó por tomarse por el lado amable los insultos que le gritan algunos hinchas desde la tribuna y que se hicieron más evidentes en el partido del miércoles anterior frente al América de Cali.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el entrenador también contó por qué no utilizó a Felipe Pardo y a Andrés Ricaurte.

El estratega dejó claro que no tiene “jugadores en el llavero”, porque este, no existe.

¿Qué tal su regreso a la ciudad?

“Me he sentido muy bien, lógicamente que deseoso de reunirme con los amigos, tengo muchos que me llaman, que me escriben para tomar un café, pero como mi tema es el trabajo y soy obsesivo con él, hay mucho que hacer. Entonces no he podido disfrutar de mis amigos, pero estoy contento. Yo conozco la ciudad, la gente, la cultura de la capital antioqueña, cómo es todo esto, cómo funciona”.

¿Cómo se ha sentido en el DIM?

“Muy bien, yo conozco el Medellín, he estado en cuatro oportunidades con esta y lo conozco desde principio a fin. En esas distintas etapas pasé por todos los cargos, desde entrenador a asesor deportivo, de director de división de menores a director deportivo. Es decir, que conozco al Medellín a fondo y su hinchada que sobresale en el país, que influye sobre todos los que nos reunimos en el Atanasio y que es el motivo de ser del club”.

A propósito de los hinchas, ¿cómo asume sus insultos?

“Los asimilo bien porque hace rato que me pasó algo como esto. El otro día me gritaban burro cuando yo hice unos cambios, me sucedió también en el Junior. A mí no me pone mal que me griten burro porque el burro es un animal extraordinariamente solidario, trabajador, luchador, incansable, que no se queja, que siempre va para adelante, que está dispuesto a cargar con todo el peso que le pongan encima. A mí no me molesta que me digan así; al contrario, me halaga, pues además el burro tiene otros atributos que bueno, otro día los hablamos... ahora, si alguien quiere saber cuáles son, pues me llama y yo se lo digo (risas)”.

Se muestra usted compresivo con la actitud del hincha...

“Yo entiendo lo que puede ser la interpretación de la gente y el desespero porque la gente no conoce la realidad del equipo internamente, cuáles son las situaciones que se plantean. Escuché que estaban protestando, me imaginé que protestaban porque no jugaba Felipe Pardo, también porque yo no puse a Andrés Ricaurte, pero ellos desconocen la verdadera situación”.