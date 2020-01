El “Minino” heredó de su mamá el amor por el fútbol

El volante venezolano Francisco Javier Flores Sequera tiene claro que su mamá es la única responsable de su amor y todo lo que ha vivido en el fútbol.

“La pasión la heredé de mi mamá (Dilcia Sequera), ella ha sido seguidora de este deporte, siempre estaba pendiente de los mundiales y, claro, al tenerme no dudó en inculcarme el amor por el balón. Por eso, desde que cumplí los 4 años empecé a entrenar”.

Francisco, a quien su familia lo llama el “Minino”, creció sin su padre, pues falleció cuando él cumplió 5 años.

“Empecé a entrenar y jugué fútbol amateur, pero cuando cumplí los 16 tuve que decidir y no dudé en convertirme en profesional”, afirma el volante que ha militado en Deportivo Lara, Anzoátegui, Táchira y Mineros de Guayana.

Mamá, tres hermanas y esposa son sus principales fans, y él se divierte y vuelve a ser niño cuando deja de lado todo para disfrutar de Fabio, su hijo de 6 años, quien igual muestra atracción por el fútbol.

Dilcia llegará en las próximas semanas para acompañar al mediocampista que espera ganarse un lugar en la nómina titular, y así cumplir junto a su progenitora el sueño de jugar en el balompié internacional.

“Mi madre es muy importante en mi vida, porque con mucha humildad me lo dio todo, me sacó adelante, me guió, me llevó por el camino para ser profesional”.

Para él, la opción de llegar al DIM ha sido una bendición y por eso nunca dudó en venir. “Acepté de inmediato y estoy muy agradecido porque más allá de mi trabajo y mis condiciones, conté con una cadena de personas que hicieron todo lo posible para que llegara al Medellín, por eso espero hacer las cosas bien para responderles, con mi rendimiento, a ese respaldo”.

EL COLOMBIANO habló con este jugador venezolano.

Otros compatriotas suyos han tenido buen paso por el fútbol colombiano, ¿usted qué objetivo se propuso?

“Sí, por fortuna los venezolanos que han estado en Colombia han hecho las cosas bien, abrieron puertas a los demás y ahora queda solo trabajar fuerte para dejar huella, así como lo hicieron ellos, tener un buen torneo y figurar con el Medellín”.

¿Tiene algún ídolo?

“Soy muy regionalista, seguía a muchos jugadores de mi país, como Juan Arango, a quien veía como ejemplo a seguir, por eso cuando pude compartir con él en la Selección fue algo muy importante. Igual me pasó con José Manuel Rey, grandes referentes”.

¿Cómo analiza la posibilidad de ganarse un lugar en la titular roja?

“Eso solo lo da el trabajo, estoy entrenando fuerte, dándole razones a mi entrenador para que me tenga en cuenta, solo así se gana ese lugar”.

¿Qué condiciones tiene para luchar por el puesto?

“Mi rol en el juego es importante, brindo equilibrio, orden, posicionamiento y, lo principal, es que tengo mucha entrega por el equipo y garra que es lo que más se requiere en la mitad del campo. Trabajo para ponerme a punto y estar al nivel de mis compañeros pues quiero hacerme a ese lugar en el grupo”.

Es su primera incursión internacional, aunque ya ha tenido experiencia en la Selección de su país, ¿se siente seguro para el reto?

“En inferiores tuve posibilidad de salir, estuve en Argentina, pero creo que el tiempo de Dios es perfecto, ahora se da esta opción que espero aprovechar al máximo. Este reto es más grande porque ya es a nivel profesional, en un club serio, con una hinchada que exige y pide que seamos protagonistas. Tengo experiencia y eso seguro que me va a servir bastante para hacer las cosas bien”.

¿Ha estado atento a lo que comentan los hinchas en redes sociales?

“Tomo las redes como medio de información, para aprender también sobre las cosas buenas que tienen, no le presto mucha atención a las cosas malas o negativas, veo que el DIM cuenta con una hinchada muy buena, que es exigente, y yo estoy acá para asumir el reto, y ganarme con trabajo y compromiso ese cariño”.

¿Cuál es el objetivo que se han propuesto como equipo?

“Ir por todos los torneos, queremos trascender en la Copa Libertadores y sabemos que una obligación principal es ganar la Liga”.

Viene para hacer pareja en el medio con Adrián Arregui, ¿cómo se ha sentido en los entrenamientos?

“Vamos poco a poco, conociéndonos, adaptándonos, el trabajo permite ir mejorando en esos aspectos y la idea es que lo podamos hacer lo más rápido posible. Adrián es un excelente jugador, la recepción ha sido magnifica, así que espero seguir en ese camino para entendernos rápido y aportarle al equipo en lo que el técnico nos pida”.

Deportivo Táchira será el rival en la Libertadores y usted jugó con ese elenco, ¿cómo lo analiza?

“Jugué tres años y medio en ese equipo, lo conozco bastante bien. Nosotros estamos enfocados en lo que queremos, entrenando fuerte para llegar bien preparados a esa serie, porque la idea es avanzar. Nuestro primer objetivo es el debut en la Liga local. Ya tendremos tiempo para analizar bien al Táchira”.