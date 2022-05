El empate (0-0) en el clásico antioqueño frente a Atlético Nacional, por la fecha 18 de la Liga Betplay-1, dejó un sinsabor entre los seguidores de Independiente Medellín, a quienes les parece increíble que su equipo no haya podido ganar el partido teniendo en cuenta que el rival se quedó con dos jugadores menos en el inicio del segundo tiempo.

Y es que a pesar de la expulsión de Giovanni Moreno (56’) y Dorlan Pabón (65’) El Poderoso se mostró distante de este apelativo y no logró sacar ventaja de esta situación.

Sin embargo, para el entrenador Julio Avelino Comesaña el hecho de que el juego se haya saldado con un empate no es motivo para rasgarse las vestiduras.

“No quedo aburrido ni frustrado. Acá estamos acostumbrados a hacer tragedias. Yo no me puedo ubicar en las sensaciones de la gente, me tengo que ubicar en las sensaciones del entrenador. El ser humano, cuando se ve acorralado no ve una salida, lucha hasta morir y eso hizo Nacional. Nos faltó que tuvieran más juego, para encontrar espacios”, comentó.

El estratega colombo-uruguayo destacó la forma en la que el equipo verdolaga afrontó el partido, pero también valoró el desempeño de sus dirigidos.

“Ganamos un punto, tenemos 31. Me siento orgulloso de lo que ha logrado el equipo hasta el momento. Hay que hacer un reconocimiento al arquero de Nacional, sacó unas pelotas increíbles, hay que reconocerle al rival”, subrayó.

Algo de razón tiene el estratega, pues el plantel no tiene tiempo para lamentar el resultado, debido a que este martes a las 7:30 p.m. enfrentará a 9 de Octubre, en Ecuador, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

Este compromiso es crucial para el DIM, que marcha tercero (4 puntos) y tiene la urgencia de rebasar a Internacional (5) y Guaireña (5). Los de Ecuador son coleros (1).