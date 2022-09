El elenco rojo no tuvo competencia el pasado fin de semana debido a que el partido que tenía programado ante Millonarios, por la fecha 12 del campeonato , no se pudo realizar porque el estadio El Campín estaba reservado para un concierto.

Itagüí lo acogerá

El encuentro de la fecha 13 frente a Deportivo Pereira se disputará el próximo jueves a las 6:10 p.m. Este compromiso no se podrá disputar en el Atanasio Girardot debido a que el escenario fue reservado con varios días de antelación para el concierto de Maná, que se cumplirá allí el próximo fin de semana.

“Preocupa demasiado no poder jugar allí, pero el estadio no es nuestro y mientras eso siga siendo así no hay forma de evitar este tipo de cosas. Es salir de nuestra cancha a la que estamos acostumbrados y en la tenemos el apoyo de nuestra gente, aunque obviamente eso no se puede convertir en una disculpa”, indicó González.

Ante esta situación, para el compromiso frente al conjunto matecaña se tendrá que recurrir al estadio Ditaires de Itagüí. Precisamente, con el objetivo de mitigar las complicaciones que implica el cambio de escenario y de adaptarse mejor a este, la primera sesión de trabajos de la semana se cumplió allí.

“Ayuda en algo poder tener al menos una práctica en este espacio, eso genera un tipo de adaptación, ojalá uno pudiera estar aquí al menos una semana”, agregó el director técnico.

Altas y bajas

Para el próximo juego el DIM tendrá novedades en su nómina respecto al once que utilizó la jornada anterior. González no podrá contar con Jordy Monroy, quien desde el sábado anterior viajó para unirse a la concentración de la Selección Armenia, que el próximo sábado (11:00 a.m.) enfrentará a Ucrania y el martes entrante a Irlanda (1:45 p.m.).

Por lo anterior, el lateral, que también viene siendo utilizado como extremo, se perderá además del encuentro del jueves, el partido del domingo (2:00 p.m.) ante Envigado, por la fecha 14. Esta semana también podría darse el regreso de Miguel Monsalve si así lo aprueba el cuerpo médico .