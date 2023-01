“La culebrita está de vuelta”, postearon un par de hinchas de Independiente Medellín en sus redes sociales, luego de conocer que se confirmó el regreso al Equipo del Pueblo de Déinner Quiñones.

El conjunto antioqueño, que hace varios días buscaba concretar el retorno del futbolista, certificó este viernes la noticia en conferencia de prensa.

“El zurdo, nacido el 16 de agosto de 1995, en Tumaco, Nariño, regresa al Poderoso, tras quedar libre seis meses antes de la finalización de su contrato con Atlético Nacional, club que había adquirido sus derechos deportivos por la gran actuación de Quiñones en Medellín”, indicó el equipo rojo en el comunicado en el que certificó la contratación.

Y es que la afición del Rey de Corazones tiene gratos recuerdos del paso del futbolista por esta institución, en la que militó en inicio en 2018 y luego en 2019, tras un corto paso por México. De hecho, fue en el DIM donde mostró su mejor nivel, el cual lo llevó a ser fichado por el Santos Luguna y posteriormente por Nacional.

En su segunda temporada en Medellín alcanzó a salir campeón de la Copa Betplay y tras un paso sin pena ni gloria por el elenco verde y América de Cali, regresó con el objetivo de conseguir otro título, esta vez en la Liga.

“Es un hijo que regresa a esta institución a engrosar este equipo tan competitivo que hemos armado de cara a la Liga, la copa local y la Copa Libertadores. Déinner tiene una responsabilidad enorme con este club”, comentó Daniel Ossa, presidente del club, en la presentación del futbolista.

Igualmente, el jugador expresó su satisfacción por vestir de nuevo la camiseta del Poderoso.

“Siento que vuelvo a casa, a un lugar que ya conozco, donde encuentro gente que me es familiar. Sé del cariño que me tiene la afición, esa fue una de las cosas que me impulsó a volver”, indicó el jugador.

Quiñones aseguró que tiene la firme intención de demostrar en la cancha por qué se fijaron en él y quiere concentrarse en los objetivos que el equipo tiene presupuestados para este año.