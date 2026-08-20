¡Confirmado! El goleador colombiano Miguel Borja llega al América de México

El América de México anunció este jueves como nuevo refuerzo al delantero colombiano Miguel “El Colibrí” Borja, que en el plantel de las Águilas se reencontrará con el mediocampista brasileño Raphael Veiga, su excompañero en Palmeiras.
El atacante llega a las Águilas avalado por seis títulos de goleo: dos en la liga de Colombia, uno en el campeonato Paulista, otro en la Copa de la Liga de Argentina, uno en la Copa Sudamericana y otro en la Copa Libertadores.
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