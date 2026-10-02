“Afortunadamente no hice solo eso”, dijo Zidane sobre cabezazo a Materazzi

Zinédine Zidane, ahora seleccionador de Francia, habló sobre la recordada final del Mundial 2006 que los Bleus perdieron ante Italia, en la que fue expulsado por un cabezazo a Marco Materazzi en el último partido de su carrera. En la víspera del duelo entre Francia e Italia por la Liga de Naciones de la UEFA, la pregunta para Zizou sobre aquel día de hace dos décadas era casi inevitable para los periodistas en la rueda de prensa. “Las imágenes me lo recuerdan siempre, pasan en bucle todo el rato (sonrisa). Afortunadamente, no hice solo eso y tengo otras imágenes más agradables. Así que pienso más en las que son positivas”, dijo Zidane. “Es algo que forma parte de mi carrera”, apuntó.

“No estoy orgulloso de lo que pasó. Lo dije y lo repetí, y lo vuelvo a decir hoy. Forma parte de una trayectoria. No solo puedes hacer cosas bonitas (...) Pero ahora pasamos a otra cosa. Vamos a ver qué pasa con este equipo de Francia”, insistió el ahora seleccionador al referirse al episodio del cabezazo. Lea: Las estrellas galas tienen nuevo director técnico: Zinédine Zidane dirigirá a la selección de Francia Zidane se despedía del fútbol en esa final de Berlín, pero tras la agresión salió expulsado y tuvo que ver a Italia conquistar el título de Alemania 2006 en la tanda de penales. Francia llega al partido de este viernes en el Stade de France como líder del Grupo A1 de la Nations League, con un pleno de 6 puntos y con tres de ventaja sobre Italia y Bélgica, en una llave que cierra Turquía sin puntuar.

Dembélé negó “problemas” con Mbappé

También habló ante los periodistas el atacante Ousmane Dembélé, que negó tener “problemas” con el capitán Kylian Mbappé, que abandonó la concentración del equipo el pasado viernes tras lesionarse en la victoria en Turquía. Una serie de declaraciones referentes al Balón de Oro, al que ambos aspiran, estaría detrás de esa supuesta tensión, que ambos intentan desinflar en los últimos tiempos. “Hemos hablado. Hemos estado juntos en la mesa. No hay problemas”, señaló Dembélé, ganador del Balón de Oro en 2025, sobre su excompañero del PSG. Sigue leyendo: Del apretón de nariz de “Mou” al mordisco de Suárez y el cabezazo de Zidane “Todas esas historias no las comento, no quiero. Son pequeñas batallitas de las redes sociales. Con 29 años, no tengo realmente la cabeza en eso. Estoy concentrado en lo esencial, que es el terreno de juego”, sentenció. En una entrevista al diario L’Équipe el 21 de septiembre, Mbappé había desmentido “tener problemas” con Dembélé, al que calificó de “amigo”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas