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Yáser Asprilla no para de anotar con el Girona, esta vez fue contra Tenerife; vea aquí el gol

El volante ofensivo colombiano, Yáser Asprilla, atraviesa su mejor momento en Europa.

  • Yáser Asprilla festejando su quinto gol de la temporada. FOTO: X GironaFC
    Yáser Asprilla festejando su quinto gol de la temporada. FOTO: X GironaFC
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Con 22 años de edad y tras una temporada en la que tuvo pocos minutos por diferentes circunstancias en el Galatasaray de Turquía, el volante creativo colombiano Yáser Asprilla regresó al club que es dueño de su pase, el Girona de España. Con los catalanes está atravesando su mejor momento desde que llegó al fútbol de Europa proveniente de Envigado. Primero estuvo en el Watford, donde supo tener buenos partidos, y después recaló en el equipo español.

El pasado lunes 12 de octubre, Yáser volvió a ponerse la camiseta rojiblanca tras jugar 3 partidos amistosos con la selección Colombia durante las dos semanas anteriores. Se fue a la convocatoria marcando y regresa de la misma haciendo otro gol. En el duelo por la novena fecha de la segunda división inglesa, el CD Tenerife recibía a Girona en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos de lograr un puesto de ascenso a primera.

Rápidamente se abrió el marcador en el compromiso. Yáser bajó una pelota en el área tras un centro que fue desviado, y con toda la categoría que puede tener un jugador de pie exquisito como Asprilla, el colombiano enganchó y definió cruzado para dejar obsoleto el esfuerzo del guardameta Dani Martín, quien, confiado por el lenguaje corporal del chocoano, se lanzó al lado equivocado. Asprilla festejó su gol número 5 de la campaña, siendo así uno de los contendientes al “Pichichi”.

El compromiso siguió con el tinte que se esperaba. Muy parejo y con buena fluidez de pelota, una característica inherente del balompié ibérico. No fue hasta el 26’ que Enric Gallego (actual goleador del campeonato con 6) puso el 1-1 que terminó dictando el marcador final. Ni en el primer tiempo ni en el segundo se pudieron hacer más daño ambas escuadras, aunque Dani Martín, arquero del Tenerife, terminó siendo figura.

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Con este resultado, el Girona de Yáser Asprilla se ubica en la séptima casilla de La Liga Hypermotion, a tan solo una unidad del sexto lugar que da cupo a los playoffs de ascenso. Si se mira y apunta más arriba, el líder del campeonato es el Almería con 21 puntos, 6 más que Asprilla.

Asprilla y un momento impresionante

Tras su travesía por el fútbol turco, Yáser está brillando en su vuelta al Girona de Cataluña. Los 5 goles en 7 partidos jugados demuestran su efectividad en cancha, además se le suman tres grandes presentaciones con la selección Colombia, donde se ganó, seguramente, un puesto para las futuras convocatorias de la tricolor bajo el mando de Néstor Lorenzo. Asprilla ya tiene 14 presentaciones con la selección mayor, con la que anotó 2 goles.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué razón Yáser Asprilla regresó al Girona de España?
Asprilla regresó al Girona —club dueño de su pase— tras disputar una temporada en el Galatasaray de Turquía en la que tuvo pocos minutos debido a diferentes circunstancias, luego de haber pasado también por el Watford inglés.
¿Cómo le fue a Yáser Asprilla con la selección Colombia antes de reincorporarse al Girona?
Durante las dos semanas anteriores, el volante disputó tres partidos amistosos con la selección Colombia, periodo en el que destacó al marcar un gol antes de unirse a la concentración y otro a su regreso, sumando ya 14 presentaciones y 2 anotaciones con la absoluta de la “Tricolor”.
¿Contra qué equipo y en qué minuto anotó Yáser Asprilla su quinto gol de la temporada?
El tanto lo marcó el pasado lunes 12 de octubre frente al CD Tenerife, en un partido disputado por la novena fecha de la segunda división española, abriendo el marcador rápidamente tras bajar un centro desviado, enganchar y definir con pierna zurda de manera cruzada.

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