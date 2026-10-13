Yáser Asprilla no para de anotar con el Girona, esta vez fue contra Tenerife; vea aquí el gol

Con 22 años de edad y tras una temporada en la que tuvo pocos minutos por diferentes circunstancias en el Galatasaray de Turquía, el volante creativo colombiano Yáser Asprilla regresó al club que es dueño de su pase, el Girona de España. Con los catalanes está atravesando su mejor momento desde que llegó al fútbol de Europa proveniente de Envigado. Primero estuvo en el Watford, donde supo tener buenos partidos, y después recaló en el equipo español.

El pasado lunes 12 de octubre, Yáser volvió a ponerse la camiseta rojiblanca tras jugar 3 partidos amistosos con la selección Colombia durante las dos semanas anteriores. Se fue a la convocatoria marcando y regresa de la misma haciendo otro gol. En el duelo por la novena fecha de la segunda división inglesa, el CD Tenerife recibía a Girona en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos de lograr un puesto de ascenso a primera.

Rápidamente se abrió el marcador en el compromiso. Yáser bajó una pelota en el área tras un centro que fue desviado, y con toda la categoría que puede tener un jugador de pie exquisito como Asprilla, el colombiano enganchó y definió cruzado para dejar obsoleto el esfuerzo del guardameta Dani Martín, quien, confiado por el lenguaje corporal del chocoano, se lanzó al lado equivocado. Asprilla festejó su gol número 5 de la campaña, siendo así uno de los contendientes al “Pichichi”.