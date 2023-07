“Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía porque era Pelé”: la dura confesión de Xuxa, expareja del astro brasileño

“Yo era considerada un símbolo sexual y, en realidad, era virgen. No me sentía cómoda en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que eso implica. Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue extraño, no fue grandioso. Sucedió en mi auto, una situación muy difícil. Después conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él”, confesó la mujer, que es de tez blanca y cabello rubio.

La artista, cuyo nombre de pila es Maria da Graça Xuxa Meneghel, aseguró que en el momento en que empezó a tener intimidad con el futbolista, que cuando empezaron la relación era 22 años mayor (tenía 39 y la presentadora 17), fue raro porque Pelé no podía creer que ella no hubiese tenido otras experiencias sexuales.